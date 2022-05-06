隨著國內疫情爆發，居隔及確診者越來越多，為便利民眾疫情通報及傳染病諮詢專線電話1922，衛福部因為接電話人手「大量不足」，專線被癱瘓打爆，行政院動歪腦筋在國防部身上，要求國軍動員1000餘名兵力支援1922專線人力，還通令各部隊遴選「具大學學歷、電腦專才、EQ高」條件，更重要是「耐罵不回嘴」的官士兵，為期兩個月來「處理民怨」。

回顧國防部疫情支援史，最先是出動國軍化學兵部隊，實施社區清消作業，但基於化學兵群專業職能，實無可以置喙，但緊接著行政院變本加厲，前年國內各口罩生產商人力不足，要求國防部支援「口罩國家隊」，國軍淪為便宜人力，一天只給400元，進駐各工廠24小時輪班支援產線趕工，今年本土疫情大爆發，國防部奉命支援1100多位國軍到快篩國家隊，其實只是做包裝工作，現在衛福部的疫情諮詢電話人力扛不住了，「1922專線」又請國軍支援，預計投入上千名軍士官，其實國防部部隊人力早已捉襟見肘，但中央的無理要求還是得照單全收，基層官士兵一片哀鴻遍野，籠罩在「三軍吃緊，中央緊吃」的窘境之中。

國軍其實5月有例行性漢光演習的各項前置作業，還有戰備月操演，平時也要戰訓本務，國防部長不是說兩岸情勢是40年來最嚴峻、緊張，怎麼連1922專線都逆來順受同意支援呢？！再者，衛福部設置的「免付費傳染病諮詢專線—1922」是提供民眾疫情通報、傳染病諮詢、防疫政策及措施宣導等服務，還包含「結核病」、「愛滋病」、「藥癮患者」等專業諮詢，這些被迫支援的官士兵有學習過衛教課程和具備醫療背景嗎？！可以短時間內無縫接軌嗎？！萬一被民眾問倒了，追問究責要算衛福部還是國防部？！

部隊有句話「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」，難怪有賣不掉的水果就要國軍吃，美國豬肉也被國軍吃下肚，現在還要國軍官兵「放下槍桿子、拿起電話筒」，這樣會讓外界以為國軍成天無所事事，國防部「忍辱負重」真的不會得到民眾的尊敬，唯有精練戰訓本務，「有所為，有所不為」，才是軍人本色。

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