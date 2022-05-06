國防部才派千名官兵支援國家快篩隊做包裝，又調派250人支援「1922」專線接聽，顯然國軍人太多了，少幾百個人投入戰備不是問題。

衛福部長陳時中說，「不會因疫情就沒有國防需要」，那麼投入這一千多位人力，不會影響戰備嗎？如果不影響戰備，這一千多位將士豈非冗員？過去國軍協助救災，例如九二一、莫拉克風災、2016年南台地震，那是只有國軍能夠快速投入大量人力到災害現場，這些救災需要的裝備、訓練類似作戰，社會也因此對國軍更為尊敬。

但現在叫國軍去做包裝員、接線生，說真的很不尊重軍人的價值。民進黨用政府標案養那麼多公關公司，曾經光一個春露就拿台鐵1550萬元（挪用工程管理費），這些公關公司沒有250人可以來接電話？騙肖仔！還是說民進黨認為網路側翼比防疫更重要，比國防更重要？

見微可以知著，民進黨內心對國軍的鄙視，從支援1922可以看得出來。14天教召是美國要求下的產物，民進黨不妨問問AIT，國防部長邱國正問問自己在「美國陸軍戰爭學院」的師長，美國會不會叫軍人去當接線員。

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