每年5月是台灣爭取參與世界衛生大會（WHA）的政治熱季，去年此刻G7外長會議發表聯合聲明，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇與WHA；美國國務卿布林肯也發表聲明，呼籲WHO領導階層採取適當行動，讓台灣以觀察員身分參與WHA。今年到目前為止，最受矚目的卻是美國疾病管制暨預防中心（CDC）與國務院同步提高台灣新冠疫情警示。

自2017年以來，由於中共的抵制、打壓，台灣都未獲邀參與WHA，但爭取與會的公衛外交攻勢確實產生一定效應，提高了國際聲量與能見度，也贏得同情與支持，其中一個重要因素就是台灣在公衛領域的專業實力，防疫成效經常名列前茅，「Taiwan Can Help」的響亮口號激發外國政府、政治領袖、醫學界、民間社團公開為台灣發聲。

WHA是WHO的最高權力機構，每年5月中、下旬在日內瓦舉行，今年將於本月22至26日召開。外交部與衛福部通常在4月開始就動員台北及所有駐外館處，在全球如火如荼推動參與WHA運動，G7外長會議及布林肯的聲明就是最具代表性的範例。而今年到目前為止只有零星的美國國會支持與例行性發言，儘管外交部表示，與衛福部已展開相關籌備工作，持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，穩健積極推案，但過去的熱度倏然急凍則是不容否認的事實。

台灣今年WHA推案失去動能的最主要因素當屬新冠疫情失控，5月6日單日新增本土病例已超過3.6萬例，各項防疫醫療物資及服務嚴重匱乏，與全球逐漸走出疫情陰影的趨勢背道而馳，防疫模範生光環失色，「Taiwan Can Help」的神話破滅，嚴重折損了台灣爭取參與WHA的訴求。

外交部推動參與WHA彰顯理念價值，只是任何形式的外交都不能脫離專業與實力，美國外交政策是堅定支持台灣參與國際社會，但美國CDC只看專業，日前將台灣從新冠疫情第一級「低風險」地區，調高至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊；國務院同步將台灣的「旅遊警示」從第二級「提高警覺」，升高為第三級「再考慮」，不但確認了台灣疫情嚴重，也間接意謂台灣防疫體系失能、失效。

台灣自詡為防疫大國，1月在全球53個經濟體的「防疫韌性排名」中，尚能維持第8名，但到4月底的最新調查中已退居到第32名。對照防疫指揮官陳時中的狂言「世界怎麼跟得上台灣」，從口罩、疫苗之亂，到目前民眾恐慌性進行PCR測試，抗疫藥物一劑難求，為了搶購快篩劑而大排長龍，彷彿落後國家，「新台灣模式」瀕臨破產，很難引起國際社會的認同與共鳴。

參與WHA的目標之一就在與國際衛生體系接軌，但當前台灣衛生當局卻不重視WHO的各項防疫指引，如應確保提供基本的衛生、社會與教育服務，及取消或放鬆國際交通禁令，因為這些禁令不會帶來增值，只會加劇各國經濟和社會壓力，但蔡政府依然一意孤行。

台灣獲邀出席WHA原本就不樂觀，防疫失能更連動損害台灣的形象與訴求，但民進黨似乎仍念念不忘WHA場域帶來的政治紅利，甚至還有人鼓勵陳時中把握機會，問題是，台灣疫情尚未達到頂峰，即將進入台北市長柯文哲所謂的「黑暗期」，陳時中此時有何珍貴經驗可貢獻國際社會？