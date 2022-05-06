國發會發表的「台灣2050淨零排放策略及路徑」中碳匯的增長有限：森林碳匯目前每年移除21.4Mt，到2050年每年移除22.5Mt，未來28年的成長極為有限，是態度不夠積極？抑或是自然機制所限？我們必也須追問，森林是一個保險的碳儲存庫嗎？台灣還能夠增加多少森林碳庫的量能？

回顧全球1850年以來大自然各碳庫之間的流量消長，科學家發現溫室氣體的吞吐是由自然界的化學平衡所主導，亦即，當人們將年年增加的二氧化碳排放到大氣時，送往海洋以及森林的碳通量也隨之水漲船高；這是因為大氣中二氧化碳分壓增加，也就加強光合作用的效力，也增強了二氧化碳溶於水的能力，基本上，靠著物質濃度的化學平衡機制增加了海洋與森林的碳儲存通量。

細看環保署公布的《中華民國國家溫室氣體清冊報告》，檢視從1990年到2019年這30年間的碳排放量與移除量，我們發現溫室氣體排放量與排除量（森林碳匯）之間似乎有個等比關係。有個明顯的例證：2009年全球金融海嘯，經濟景氣嚴重衰退，二氧化碳排放量大減，那一年台灣並沒有伐林濫墾，森林的碳移除量竟也以同比例減少，顯然這與計算的方法論有關，基本上反映了化學平衡的自然原理。同理可證，如果未來全球減碳有成，大氣中二氧化碳濃度不升高，那麼森林的天然減碳能力也就裹步不前，台灣也沒有理由期待更多的森林碳吸收量。

因全球暖化，近年每年高溫乾旱的時間拉長、範圍增加，各地連年傳出森林大火，連西伯利亞、阿拉斯加也火焰沖天，排放出大量二氧化碳。「泥菩薩過江，自身難保」，這些森林從原本的固碳利器轉成二氧化碳排放源，顯然森林碳庫不保險。

台灣處於東亞季風帶，終年都有雨霧滋潤，一般不常有森林大火，故而可成為一個較為安全保固的碳庫。過去數十年我國厲行森林保育，禁伐禁墾，有了一個相當穩定的森林碳庫，每年幫台灣清除大氣中的二氧化碳，約為排放量的1/10弱。這個數字比全球的數值低，但也很難再增加，原因之一是台灣地狹人稠，已經難有多餘的大片土地可供造林。

其次，台灣地處亞熱帶，溫熱潮濕，掉落的樹葉枯枝很快又氧化成二氧化碳，返回空氣中，而少數落入土中掩埋的腐植質又因侵蝕旺盛，很快暴露、氧化，不易留存在土壤庫中。2021年《自然》雜誌一篇權威文章盤點21世紀以來全球各國森林碳吞吐量，表明台灣的森林雖有移除一些大氣二氧化碳，但是量並不是很大，說明台灣囿於先天限制，很難有重大突破。

既然台灣森林的固碳能力（綠碳）有限，看來我們要將眼光移往其他的天然碳庫，產官學各界應可多著墨於海洋碳庫（藍碳）與土壤碳匯（黃碳）。（作者為逢甲大學創能學院講座教授）