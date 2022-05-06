6日新冠本土確診病例增加3萬6168例，再創歷史新高，全台22縣市都有本土個案，中重症病例87人，其中11人是重症，新增10例死亡。這一波疫情從4月初開始延燒，只花了大約兩個星期，病例增加數就由等差進入等比級數，1月至目前為止，本土病例確診者已超過20萬人。看到防疫基層體系崩壞，醫療體系陷入左支右絀困境，參照其他國家疫情時間軸，台北市長柯文哲預估台灣將有400萬人染疫，16萬人進加護病房，4萬人死亡並不誇張。

新台灣模式太落漆

Omicron變種病毒傳播速度極快，造成全球感染人數飆增，但由於多數國家已施打3劑疫苗，且大多數患者屬於輕症或無症狀，致死率極低，因而紛紛改採與病毒共存策略，陸續取消各種防疫措施。由於「清零」成本非常高，尤其邊際成本遞增，邊際效用遞減，絕對清零成本幾乎無窮大，台灣有意改採「共存」策略不能說錯，但前提是不能對病毒心存僥倖，要做好「共存」的萬全準備，否則不能輕言鬆綁防疫措施。

但或許因為過去2年疫情防控良好，民進黨政府失去對病毒敬畏之心。早在春節前後，就準備3、4月間改採「與病毒共存」模式，當時陳時中及民進黨聲望都處於高點，設想讓陳時中戴上「防疫英雄」桂冠，扮演民進黨年底選舉的「母雞」角色，帶領其他候選人迎向勝選。

果然4月初防疫指揮官陳時中宣示採共存策略，蘇貞昌院長以「新台灣模式」策略來包裝，官員透露將於6月開放觀光入境，一時之間，歲月顯得無比「靜好」。但當時本土病例數已逐漸增加，社會對此時放鬆管控心存疑慮，但陳時中不以為意，依舊勤耕選舉戰略。新增病例數很快飆增起來，民心漸漸浮動，但指揮中心依然拒絕進入三級警戒。

所幸人們知所警戒，口罩戴得更嚴密，自動自發減少外出與群聚，許多企業主動實施居家上班，路上車輛減少甚多。商店繼續營業，物流供應充足，人們日常生活未受影響。餐廳也照常營業，連營業時間都未縮短，但餐廳的生意自動減少，上餐廳的顧客可以坐得寬敞，也減少傳染的可能性，餐廳營業可以維持下去，不需要政府紓困。但人民自主管理不能解決政府防疫失能造成的錯誤。

借鏡日本與新加坡

與病毒共存是全球趨勢，台灣不必強求清零，但清零不能以生靈為塗炭。以亞洲4小龍及日本為例，這些國家或地區都已越過疫情高峰期。依據《紐約時報》新冠病毒軌跡，過去7天韓國死亡率0.19%、香港0.09%，日本0.03%，新加坡僅0.02%，表現最好。

但把時間軸拉長，依疫情曲線觀察，香港是崩壞的負面示範。香港疫情從2月25日到3月31日，歷時1個月多一點，頂峰是8500/百萬人，走勢曲線形似寶塔。新加坡從2月1日到3月31日，歷時兩個月，頂峰3800/百萬人，比香港少一半多。韓國從2月15日到5月4日，歷時3個月，頂峰8000/百萬人。新加坡確診病例數曲線形似丘陵地形，顯得非常平緩，韓國病例數雖高，但醫療體系有效能，致死率0.09%，接近新加坡的0.05%，明顯低於香港的0.75%。

前副總統陳建仁認為一些憂心疫情失控的預測太過「駭人聽聞」，他認為「只要疫苗覆蓋率繼續大幅提升、快篩試劑充分而且普及社區基層、快篩陽性而必須接受抗病毒藥物治療者都能在黃金時間內接受治療」，重症數及死亡數就可以大量減少，無須過度恐慌。但疫苗注射率已達到高峰，拒絕注射的人依然拒絕，兒童父母則面臨莫德納或BNT疫苗選擇的兩難，心急如焚；快篩仍一劑難求，而且價格高昂；治療藥物量少價高，民眾只能乾瞪眼，懷疑只有權貴能拿到。中央疫情指揮中心實際作為完全不能滿足陳前副總統提出的「3只要」，那麼，台灣走上香港失控之路不是危言聳聽。

蔡總統為人民買不到快篩試劑而「震怒」，但她更應該理解，真正危機不只是買不到試劑，或採購試劑有貓膩，而在指揮中心失能，若不能及時應變，就會出現超高死亡率。我們不敢期待台灣成為日本或新加坡，但若淪為香港，民進黨年底選情勢必崩盤。蔡總統不能只為快篩試劑「震怒」，陳時中應知所進退，蘇貞昌更要壯士斷腕。