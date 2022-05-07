1979年1月1日，中國全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，宣示了在新的歷史時期，中國政府和平解決台灣問題的大政方針，呼籲兩岸就結束軍事對峙狀態進行商談。表示在解決統一問題時，會尊重台海現狀和台灣各界人士的意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損失。

同時指出台灣當局也堅持一個中國的立場，反對台灣獨立，這是兩岸共同的立場，合作的基礎。希望雙方盡快實現通航通郵，以利雙方同胞直接按觸，互通訊息，探親訪友，旅遊參觀，進行學術文化體育工藝觀摩：發展貿易，互通有無，進行經濟交流。

與此同時，中華人民共和國國防部長徐向前也發表聲明，宣布從1979年1月1日起，停止對大金門、小金門、大膽、二膽等島嶼的炮擊。

1981年8月26日，鄧小平在會見台灣、香港知名人士傅朝樞時，進一步闡述了中國共產黨對台灣的政策。他說：我們要力求通過和平方式解決台灣問題，實現祖國統一，但是也不能排除在某種情況下被迫使用武力。他指出，和平解決台灣問題，可以採取獨特的模式，社會制度不變，台灣人民的生活水平不降低，外國資本不動，台灣可以擁有自己的武裝力量。它作為中華人民共和國的一個省，一個區，還保持它原有的制度、生活方式。即使武力統一，台灣的現狀也可以不變。他希望台灣的一些領導人把眼界放寬一點，放遠一點。統一中國是中華民族的希望。

1981年9月30日，中國全國人民代表大會常務委員會委員長葉劍英發表談話，進一步聞明台灣回歸祖國實現和平統一的9條方針：

1、為了盡早結束中華民族陷於分裂的不幸局面，我們建議舉行中國共產黨和中國國民黨兩黨對等談判，實行第三次合作，共同完成祖國統一大業。雙力可先派人接觸，充分交軟意見。2、我們建議雙方共同為通郵，通商、通航、探親，旅遊以及開展學術、文化、體育交流提供方便，達成有關協議。3、國家實現統一後，台灣可作為特別行政區，享有高度自治權，並可保留軍隊。中央政府不干預台灣地方事務。

4、台灣現行社會、經濟制度不變，生活方式不變，同外國的經濟、文化關係不變。私人財產、房屋、土地、企業所有權、合法繼承權和外國投資不受侵犯。5、台灣當局和各界代表人士，可擔任全國性政治機構的領導職務，參與國家管理。6、台灣地方財政過有困難時，可由中央政府酌情補助。

7、台灣各族人民、各界人士願回祖國大陸定居者，保證妥善安排，不受歧視，來去自由。8、歡迎台灣工商界人士回祖國大陸投資，興辦各種經濟事業，保證其合法權益和利潤。9、統一祖國，人人有責。我們熱誠歡迎台灣各族人民，各界人士、民眾團體通過各種渠道採取各種方式提供建議，共商國是。

葉劍英與鄧小平合影。（中時報系檔案照片）

9條方針的提出，充分表明中國共產黨和平統一祖國的誠意，其中已經蘊涵了一國兩制的基本構想。10月9日，北京舉行紀念辛亥革命70周年大會。胡耀邦在會上發表講話，他說：台灣問題純屬中國內政，這個問題要由海峽兩岸的領導人和人民來解決。歷史上國共兩黨已經有過兩次合作，實現了北伐和抗日的大業，有力地促進了民族的進步。他提議為建設統一的國家而實行第三次國共合作。

同時以中國共產黨負責人的身分，邀請蔣經國、宋美齡、何應欽等回大陸和故鄉看看。他呼籲兩岸中國人學習孫中山先生遺訓，實現和平統一，振興中華在發表上述對台方針的同時，中共中央還進一步落實了在大陸的台灣同胞和去台人員親屬的政策。釋放了4200多名在押的原國民黨縣團以下黨政軍特人員，給子他們政治權利，並作了妥善安置。

1981年12月，全國台灣同胞首次代表大會在北京召開，會議宣告中華全國台灣同胞聯誼會成立。

1982年1月11日，鄧小平就葉劍英關於台灣的談話指出：這實際上就是「一個國家、兩種制度」，在國家實現統一的大前提下，國家主體實行社會主義制度，台灣實行資本主義制度。「和平統一，一國兩制」，這就是中國政府解決台灣問題的基本方針。

「和平統一，一國兩制」方針的提出，標誌者在新的歷史時期中國共產黨解決台灣問題的靈活與進步，兩岸關係出現了和緩的局面。為後來兩岸關係進一步發展奠定了基礎。

（作者為統一聯盟黨主席）

【戚嘉林專欄每周六刊出】