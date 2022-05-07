01一遊未盡

很多台灣朋友聽說我從成都來，大部分人會說「所以你是自由行？好厲害！」我確實沒有get到厲害的點在哪裡，可能大部分台灣本地人覺得，大陸人過來玩如果不跟旅行社便是狠角色吧，又或者，只是一個客套話而已。

台北觀光局的官方宣傳口號是「台北，一遊未盡」，我也是近一年第二次到台北。第一次來其實只把它作為一個「轉運站」（台灣習慣叫法，一般指中長途汽車站），匆匆待了兩三天便帶家人去東部遊山玩水去了，對於這座城市留下了很多的空缺的記憶。這一次，正好有一個猝不及防的間隙，所以我來了，而且獨自一人。

記得上次來，正好趕上520當天到，原本對政治不敢興趣的我，看電視才知道居然和當地人一起「走進新時代」。這次來，剛好又碰上足以計入史冊的「全島大停電」和「世大運」開幕的不走運。所以，注定我跟這座城市的淵源就是沒有一點點防備，也沒有一絲顧慮。沒有做計劃，沒有查攻略，就這樣開始了近兩周的台北生活體驗。

對於70後80後的人來說，如果歲月如歌，那麼我們青春的輓歌都有一首來自香港或台北。每個男生喝酒後都會用粵語唱《光輝歲月》，每個女生失戀後都會反覆聽著那首《電台情歌》。所以，作為代表當時國語流行文化的台北，也成為各大詞人悲情城市的唯一選擇，對於我們這代人來說，對於忠孝東路的嚮往不亞於現在某城市玉林西路的盡頭。

話說至此，這次正好住在忠孝東路永春捷運站旁邊，早已走超過九遍，每天晚上回家出捷運，都會看見一個收廢品老伯坐在一家銀行門口休息，快到轉角的7-11便利店吧檯區，總是同一個婆婆，一杯咖啡，看著ipad……

這城市並沒有滿地的紙屑，確實每天都有人走的匆忙，有人愛的甜美。忠孝東路對於台北的意義，早已不只是一個地名。

02 7-eleven

便利店的模式進入中國大陸應該是近十幾年的事，不知不覺中已經取代了那些「張姐乾雜」或者「老李小賣部」們，可能大家也覺得這些在家門口的24小時商店理所應當的存在，但個人覺得它們劃時代的貢獻莫過於可以救「炮急」於水火之中。

之前有看過一本書叫《零售的哲學》，是7-11日本創始人鈴木先生寫的，書中詳細寫了7-11的歷史和成長，以及如何從美國人手中買斷，又如何在日本生根發芽並壯大到現在神一樣的存在於街頭小巷中。大陸人習慣叫7-11為「柒妖妖」，台灣人第一次聽到總感覺像某地下組織的代號，他們一般稱為「seven」。

記得《零售的哲學》書中說到，高速發展的社會很多上班族沒有時間做飯和採購生活用品，鈴木給7-11的定位就是人們的鄰居、快餐店、廚房甚至冰箱，反正樓下就是，確實沒有儲存食物的必要，連家裡的冰箱都不用了。

對於7-11以及同類便利店，只要你一進入，店員不管有多忙，能不能正眼看你，都會用唱歌一樣的調子的「歡（緩）迎（英）光臨（拖長）～」暗示你「我隨時準備為你服務哦」，以及每出現一個客人就會重複上述招呼，並幾乎復讀機似的口吻介紹當天的打折商品信息。我想，這得耐心指數多強大的人才能在這裡工作啊。

不禁唏噓在我朝服務性行業中，沒有幾個能做到這樣專注和極致。除了海底撈，應該僅有一個行業深得此精髓奧義並發揚光大，那就是各大桑拿會所。迎賓小哥會不厭其煩的招呼每一個客人，「哥」前「哥」後為您端茶倒水，後續的服務深得民（LAOSIJI）心。

7-11對於台灣人來說，是深深植入到生活裡的一個助手、夥伴或者朋友。全台有多少的家7-11我並不知道，但我敢肯定的是一定不會少於移動基站或者wifi熱點的數量，只要在市區，隨便你在哪個位置，方圓100米內必定有一家7-11。他帶給人們的不僅僅是可以買到食物和小商品，更是不惜餘力的扮演著一個「便利」店的職責，走累了可以進去吹吹空調休息一會，內急可以借個廁所，手機沒電可以去充會電，打印複印資料，各種門票車票購買都可以任何一家店搞定。

甚至，是情侶約會的地標。

03 不能紋身的刺青師

來台北前幾日無所事事熬到傍晚，就去各大夜市吃東西。有一天，看到地圖上有個「師大夜市」的地方，便欣然前往。夜市不大，只有短短幾個巷子，很有內地高校後門吃喝玩樂「商圈」的感覺，果然是學生們宵夜和拍拖的好地方。據說台灣的大學不提供學生食堂，所以學生的一日三餐都要靠周邊的夜市和餐館來維繫，這樣三點一線且不近女色的學霸們情何以堪？一個人出來最悲催的就是每次吃兩三種夜市小吃就飽得不行，無法同時享受多種美食的樂趣，真羨慕那些每次一出來玩就胃口開掛的吃貨客。

逛到一家巷口時，看到一個「紋身」的店招，心想既然吃飽了沒事幹，要不去看看？（其實在成都的時候，有時心血來潮也會想紋個小圖案試試，問過幾家，都要預約而且價格還不便宜，所以也就作罷。）由於師大夜市太小，走來走去老是看到這家店，鬥爭了幾個來回後，還是勇敢的走了進去。

這是一家民房的2樓，我推門進入的時候，一個手臂龍飛鳳舞的黃發小哥正專心的給客人「作畫」，伴隨著固定頻率的嗡嗡機器震動聲，並沒有人注意到我，尷尬了10秒後。

「請問這裡可以紋身嗎？」

「呃...你是有預約嗎？」黃發小哥聽到了我的聲音，並暫停手中的機器。

「沒有，剛好走到這裡，所以來看看，是要預約才可以嗎？」我顯得更加尷尬了。

「對哦，我們一般都是預約好時間的客人。」

「那今天是紋不了嗎？」

「呃...你有想紋的圖案嗎，可以給我們看看，如果不複雜的話也可以。」

「沒有哎，我其實也沒有想好紋什麼。」

「.....」

「.....」此處空氣突然變得安靜。

「那你們有圖案給我參考下嗎？」我試圖化解尷尬。

「可以給你看下其他客人紋的，但是最好還是自己確定好圖案哦～」黃毛小哥很堅持要客人確定和主見的重要性。

於是給我看了他手機上給其他客人紋的圖案，看了幾分鐘後，我內心的OS是：看來紋身屆還是一門傳統的藝術，從圖案選擇上看，大多數人還是脫離不了青龍白虎風，最多就是從黑白進化到了彩色。

正當我萬念俱灰的時候，一個idea突然冒了出來。於是我拿著一個像印章一樣的圖案說。

「就這樣，把台北刻上去，我想留個記念。」

「台北？就這樣？」

「對，英文的TAIPEI，簡單吧～」

從在場所有人的表情看，我應該是該店建店歷史上第一個把該城市的名字紋在身上的人。談好價格後，於是打樣，準備，開刺，給我刺青的是一個白淨的小哥，話不多，略羞澀的樣子。我注意到他手上一個紋身都沒有，不免好奇問到。

「你自己怎麼不紋，我看他們都紋好多。」

「我不能紋，因為我有先天性糖尿病。」

「啊～為什麼呢？」

「我的傷口很難癒合，你看我上個月這個地方跌倒的還沒好。」他隨即拿起右手肘的一個紅紅的傷痕給我看。

「哦～蠻可惜的。」

「沒辦法哦，我也很羨慕能紋身啊，所以只能給別人紋了。」小哥苦澀的笑了笑。

聊到這裡，感覺一個無比勵志的故事在我面前，為了小哥的藝術人生，我一定要當好他的模特。

差不多1個多小時後，完工，我自己又設計了一個播放器按鈕紋在上面，算是徹徹底底和黑社會撇清了關係。

紋身完畢幾句閒聊後，我便和店老闆阿sam開始稱兄道弟了，阿sam是個有故事的人，估計三天三夜講不完。（藍小豬）

（未完待續）（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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