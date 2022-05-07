中共「遼寧號」航母戰鬥群8艦突穿島鏈後進行「實戰化演練」，美日兩國也不忍了，派出雷根號、林肯號、出雲號大軍集結，抵近包夾而來。根據大陸智庫南海戰略態勢感知公布，5月6日晚間「雷根號」航母兩架「灰狗」艦載機赴菲律賓海活動；同時，「林肯號」航母兩架「魚鷹」艦載機出現在日本沖繩以南空域。中美日航母對峙態勢，逐漸升高，引發區域國家高度關注。

中共北部戰區海軍「遼寧號」航母戰鬥群於5月3日由黃海、東海海域抵日本沖繩以南（台灣以東）之西太平洋海空域進行艦載機起降等科目演練，至6日仍持續中；另6日中共東部戰區海空軍空中兵力，運-8反潛機1架、空警-500機2架、轟-6機2架、殲-11機6架、運-8遠干機1架、殲-16機6架。其中轟6機群與運-8反潛機1架經巴士海峽往西太平洋後折返。

遼寧號操兵，美日三航母抵近包夾，引發區域國家緊張。（圖/作者陸文浩繪製）

首先，5月3日「日本自民黨青年局訪台團」抵台訪問，6日早上舉行小型媒體見面會，日本青年局局長代理鈴木憲和指稱，「最近中國軍機以前所未有的規模進入台灣防空識別區，而台灣是日本隔壁非常重要的友人，我們把它當成自己的事一樣。」相信，此舉亦引發上述中共東部戰區海空軍空中兵力數量較前一日增加外，且轟-6機群與運-8反潛機協同進行「繞台」。

其次，近日中共海軍「遼寧號」航母戰鬥群艦船（可能船團周邊水下有傳統或核動力潛艦）在日本沖繩以南一帶海空域演練，雖日本派出準航空母艦「出雲號」一路跟監。然從近日共軍海空軍「實戰化演練」兵力增加與部署等情況觀察，美軍「林肯號」與「雷根號」5月6至25日於硫磺島實施「陸地模擬航艦甲板起降訓練」，兩個航母之艦載機往日本沖繩以南及菲律賓海空域活動，推斷上述美軍兩艘航母將改往日本沖繩以南海域部署，以支持美日軍事同盟及「印太戰略」政策。不能排除係針對中共遼寧號航母戰鬥群而來。

最後，從大陸智庫即時反應美軍雙航母機艦部署動態、近期中共航天發射「吉林一號」高分系列等衛星，運用「軍民融合」政策，嚴密對美軍航艦機艦船等進行偵蒐與動態掌握，中美（日）雙方「情監偵」情報戰早已悄悄展開。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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