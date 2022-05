美國聯準會召開利率決策會議後,雖然4日調升指標利率兩碼(0.5個百分點)的決策一如市場預期,聯準會主席鮑爾也做出政策穩定、不會躁進的政策指引,但是美國股市卻發生極為罕見的劇烈震盪。

5月4日聯準會宣布升息當天,道瓊指數漲2.99%,NASDAQ漲3.19%,費城半導體指數更上漲的3.90%,不料強勁的漲幅在隔天就被繳回,5月5日道瓊指數下跌3.12%、NASDAQ重挫4.99%,費城半導體指數也跌5.0%。本報以「美股瘋狂大逆轉」來形容市場劇烈的震盪,暴漲暴跌的走勢更創下2020年3月新冠疫情爆發以來,最慘烈的一天。

媒體與市場分析師積極尋找暴漲暴跌的因素,設法從聯準會政策、債券利率與通貨膨脹等總體經濟因素來解釋,但是沒有具體統計、卻無法排除的因素則是「熱錢」,各國中央銀行長期量化寬鬆所養出的巨額熱錢,過去在市場零利率的環境下,仰賴越來越短線的操作來創造利潤,如今因為美元利率快速上漲,慣常被描述的「蜂擁而來、集結而去」的熱錢,已經從衝擊新興市場國家的安危,一路燒回華爾街的大本營,成了美國股市劇烈震盪的禍首。

我們從下面幾個現象,可以觀察到熱錢流竄對於金融安定的危害。台灣的中央銀行長期緊盯熱錢流動,避免新台幣匯市與股市淪為熱錢攻擊的對象,但是今年前四個月仍然承受龐大外資賣超的壓力,合計外資與外資自營商的交易紀錄,元月賣超376.95億元,2月賣超1,573.59億元,3月賣超2,639.70億元,4月再賣超2,594.95億元,累計四個月賣超金額高達7,184.95億元。

今年第一季台灣上市公司公布的業績雖然極為亮眼,但是在外資的持續賣超下市場表現不佳,同時新台幣匯率也出現顯著的貶值,從開年的27.68元兌換1美元,一路貶值,到周五最低曾貶破29.70元,將近7.3%的貶值幅度,更是長達七年來未曾見過的走勢。

台灣還算是股市規模大、國家沒有外債、外資買賣方多元化的國際市場,加上中央銀行緊迫盯人,台灣的股匯市對於熱錢流竄還有一定吸收的能力。其他貨真價實的「新興市場」則早已敗象畢露。例如,埃及財經媒體估計外資淨賣超埃及政府海外債券的金額,高達150億美元,這是典型熱錢逃竄的型態。埃及央行為此引導匯率貶值、調升利率、降低政府財政支出、增加蘇伊士運河通行費繳庫等手段盡出,仍然讓埃及的外匯存底從2月底的409.94億美元,大減40億美元至3月底剩下370.82億美元。台灣南方的菲律賓亦然,年初在50.5披索兌1美元的價位,如今也貶值到52.5披索,貶幅5%。

新興市場國家資金外逃的現象俯拾即是,瑞士信貸經濟學家陶冬就指出,面對美元升息、美元匯價強勁升值的吸力,部分新興市場出現了美元流動性壓力,本幣貶值、外債出現違約風險,又到了必須關注新興市場風險的時刻了。

更令人擔憂的是,流竄的熱錢不只影響新興市場安危,也回家製造了美國金融市場的動盪,剛剛過去的4月份,那斯達克指數平均當日震盪幅度高達1.6%,僅次於網路泡沫、金融海嘯、以及歐債危機三個金融風暴期,4月下旬到5月的第一周,那斯達克當日震幅動輒超越2%、甚至出現周四的5%震盪,而美國大型龍頭股如Amazon開盤大跌14%,Netflix當日暴跌3成,許多網路科技股股價在短短數日內腰斬,數千億美元財富的瞬間蒸發、強大的對沖基金空頭賣壓,更是熱錢在華爾街肆虐的明證。

《經濟學人》近日以「美聯準會造成金融市場大扭轉(The Fed causes gyrations in financial markets)」為標題,警告原本應該是市場穩定基石的中央銀行,如今卻成為不斷驚動市場的變數,不只是美國聯準會,澳洲中央銀行、日本銀行、英格蘭銀行、印度準備銀行等都密集出現讓市場驚訝的政策,之前央行聯手印鈔票大放水,養出自己都難以控制的熱錢巨獸,如今回噬自己的金融市場,成為威脅經濟穩定的變數。

台灣金融市場雖然有中央銀行守衛,上市公司的基本面良好,但是我們不能掉以輕心,而且偵查熱錢亂竄的雷達,必須從新興市場國家擴大到歐美主要的股市、債市與匯市,緊盯熱錢對全球的衝擊是否能夠逐漸平緩,以及各國央行馴服熱錢的政策,也做好保衛台灣的護城河,力求熱錢亂竄之火不會燒向台灣,妥善保護台灣投資人與企業的資產。