近些年來處於多事之秋的波音公司（Boeing）突然決定將把位於芝加哥市中心的全球總部搬遷到維吉尼亞州的阿靈頓市，這個地方就位於華府政治中心的周圍，使這家美國航空航天和防務巨頭的高層與特區監管機構和政策制定者的距離更接近，波音遷移之目的昭然若揭，欲讓公司高層透過遊說手段來解決一些問題以利推展業務，站在私人企業經營立場來看這本是無可厚非之事，但從空安角度來看，這並不是負責任的態度與作法。

長期以來，波音是全球最知名的商用飛機製造商，該公司近來還大幅擴大了軍事承包業務。波音的國防、太空和安全部門在2021年創造了265億美元的收入。波音總裁兼首席執行官大衛卡爾霍恩毫不諱言表示：「搬遷到新地區對我們全球總部具有戰略意義，因為它靠近我們的客戶和利益相關者，有利於推展波音業務」。

波音公司這些年來問題真是不少，該公司大量生產的737 MAX 8兩年前在短短5個月內連續發生兩起重大空難，印尼獅航從雅加達機場起飛後墜入爪哇海，全機旅客遇難，之後衣索比亞航空從亞的斯亞貝巴起飛後墜毀，157人全亡，根據衛星跟踪數據顯示，兩起事件有相似處，飛行員都曾報告起飛後難以達到適當高度，並要求返回，但兩架都機頭朝下墜落，由於聯航局曾接到許多飛行員對同機型投訴，由此可證，兩起空難主因應是飛機故障，於是各國相繼宣布停飛波音737 MAX 8機型客機，而且上個月中國東方航空從雲南昆明起飛到廣東廣州的MU5735航班不幸在廣西梧州藤縣墜毀，機上132人全部罹難，中國民航局在飛機墜機第二天立馬通知暫停波音737-8飛機商業執行，所以波音公司已陷入愁雲慘霧之中了！

波音原本執全球客機牛耳，現歷經多次空難後，已重創信譽，而強勁對手空中巴士（Airbus）伺機而起，奪走大量波音訂單，使這家由德、法、英與西班牙聯創的飛機製造公司去年業績首度超越了波音，現在波音執行長大衛卡爾霍恩如不從最核心的研發部門做結構性改革，使空安更為強固，而只想靠官方遊說去解決問題，波音是很難在短時間內恢復元氣的！

（作者為美國美南傳媒總主筆）

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