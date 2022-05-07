咱們台灣還真是什麼都有、什麼都不奇怪！交通部為因應台鐵員工五一不加班派不出車，居然搞出個｢類火車｣，現在1922專線人力吃緊，蘇院長竟然把腦筋動到阿兵哥頭上，裁示國防部支援相關人力。國防部還真的正式通令各部隊遴選出「具大學學歷、電腦專才、EQ高且『耐罵不回嘴』」的士官兵，投入1922專線服務行列，變身「1922國家隊」。

1922專線人力不足，是因為政府防疫政策紊亂造成，不僅民眾無所適從，1922專線接聽電話人員也搞得霧煞煞，當然工作量加多、人力不勝負荷，你應該到外面去招募人才啊！最最最符合這些條件的是哪些人還用問嗎？當然是1450啊！起碼都會敲鍵盤吧、起碼都最擁護政府吧、起碼也最聽話吧！叫他們往東絕不敢往東南東、叫他們往西絕不敢往西北西，拿他們來帶風向是最洽當不過的了。

不是要成立數位發展部嗎？聽說要將1450全納入編制，正式成立所謂的國家代表隊，何不先讓他們到1922來暖身一下？阿兵哥是用來打仗的，不是給你坐辦公桌的，放下正式的訓練去接電話，邱國政部長，你倒是說句話、拍個桌啊。

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