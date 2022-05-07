防疫政策一團混亂，防疫物資東缺西少，蔡政府與指揮中心從來不認為自己有需要改進之處，反而從頭到尾就一直抹黑在野黨造謠、認為在野黨給他們穿小鞋，好像只要先幫反對與質疑聲音貼標籤，打成無理取鬧之徒，民眾就真的看不出這些在位高官在玩什麼把戲。

一家原本只是小吃店轉型、既沒有醫療專業也沒有相關實績、資本額只有新台幣兩百萬的新興生醫公司，想投標政府1700萬劑快篩試劑的標案，引起外界質疑是再合理不過的事情。空殼公司眼見東窗事發，頂不住壓力所以棄標，在臨行前的深夜竟還發出聲明，丟下一句「讓國民黨組團採購」。

真正殷實、想做生意而非搞政治的商人，是不會這樣講話的。明明是本身行事有問題，又硬要牽拖政治迫害，是民進黨一貫以來的操作與自保模式。而且無論指揮中心怎麼跟高登切割，如出一轍的危機處理口徑，早就暴露了高登與民進黨系出同門的事實。

在高登發出直指國民黨的聲明之後，緊接著陳時中也在記者會意有所指地說，國民黨意見那麼多，不然國民黨來投投看。接著又是民進黨發言人跳出來數落，認為少了1700萬劑的快篩試劑，完全是在野黨從中作梗，造成全民之憾。但隨著媒體越挖越深，民眾都看出了高登公司確實有問題，絕非指揮中心與民進黨所說的那般無辜。事情一發生就連忙攻擊別人轉移焦點，反而更有此地無銀三百兩的嫌疑。

況且民進黨似乎已經忘記，他們自己才是當前的執政黨。民眾從疫情剛開始的時候缺口罩、後來缺疫苗，再到現在缺快篩，這些本來就是政府號稱「超前部署」之時，應該備好全民用量的防疫物資。結果現在民眾要什麼沒什麼，危急之時罔顧程序與公平，找了不知道哪裡來的廠商被人質疑，又說是在野黨害全民沒有快篩可用，簡直本末倒置、不知檢討。

如果執政黨與指揮中心繼續把所有事往政治、關係、利益去想，民眾對指揮中心的觀感只會越來越差。民眾現在已經不期待指揮中心能做到賢能廉潔、超群全球，只求他們專心防疫，把政策目標講清楚、讓政令宣達有邏輯、該做的程序做好、該守的法規守好卻都辦不到，對已經被疫情搞得心力交瘁的老百姓來說，簡直是腹背受敵。

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