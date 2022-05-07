2021年10月21日晚，39歲的天才鋼琴家李雲迪因有人舉報嫖娼被警方依法查獲，他對違法事實供認不諱，被朝陽公安分局依法「行政拘留」。事發之後，其過錯與因此從音樂演藝圈的消失，同様引人震驚。

嫖娼與賣淫多非刑事罪（Felony），在美國多是輕罪（Misdemeanor），中國的行政拘留與美國[違規（Infraction）類似，是比輕罪還要更輕的處罰。大陸律師網站稱，根據大陸《行政管理處罰法》，行政拘留不是違法犯罪。行政拘留是屬於行政處罰方面的處罰，所以在嚴格意義上面來說並不是屬於犯罪。這表示李雲迪並沒有被指控犯罪，但嫖娼、賣淫、或性騷擾都是人品缺陷。

新聞網站資料稱，李雲迪於1982年10月7日出生於大陸重慶，他從4歲就開始學習風琴鋼琴，11歲就獲重慶市首屆少兒鋼琴比賽第一名。2000年，不到18歲的李雲迪獲得第14屆可謂相當於青年鋼琴家諾貝爾獎的蕭邦國際鋼琴大賽冠軍，並同時獲最佳波蘭舞曲演奏獎。

在李雲迪迄今39歲的職業生涯裡，可以說他獲得過無數次的國際與國內鋼琴賽事的冠軍或拿過名次，還與國外唱片公司發行過《蕭邦精選》，《李斯特鋼琴精選集》、《樂聚維也納》專輯、《蕭邦夜曲全集》….等的熱銷作品。事實上李雲迪已成為詮釋也是音樂天才的波蘭鋼琴家作曲家蕭邦(1810－1849) 的一位國際權威，甚至是當今全球青年鋼琴家中的蕭邦權威不二人選，其隕落令人痛心。

天縱英才年不過40歲的鋼琴家李雲迪，社會經驗或不豐富，但他經過大陸數十年的精心培養，和龐大的國家經費栽培，這様的投資不應被平白浪費了，據2022年4/23–4/29出版的英國《經濟學人》報導，目前中國有4000萬經常練奏鋼琴者，美國有600萬經常練奏鋼琴者，相形之下，足見大陸的音樂教育政策十分成功，如何任由李雲迪的音樂長才消失？

不過2021年有一個評論網站上有文批評李雲迪，稱自2009年起 (他28歲)，其”鋼琴演奏狀態一落千丈”，在不少的演出都掉鏈子，並舉例稱他在2013年與2015年的某盛大演出中都出現嚴重失誤，2015年他與雪梨交響樂團合作[蕭邦第一協奏曲]時，他的演奏失常導致整個演出中斷，文章稱這是給大陸4000萬學琴家庭上了一課，大概是意指為父母者當記取，縱然是天之驕子，也可沉淪。想李雲迪他小小年記或過於自滿而墮於勤修，又受到商業包裝的迷惑，也是有的，但不知該評論網站是否以偏概全。不過往事已已，瑕不掩瑜，只要他能因此痛定思痛，重新振作，將來的成就仍當無可限量，豈非好事?

李雲迪被音樂界除名是一極為不幸的後果。立地尚可成佛，其實只要他向全社會公開懺悔道歉 (他已公開承認過錯)，何不善用他的音樂成就與長才，處罰他到指定的一個或多個地方，在一定的時間內為大眾義務服務。嫖娼對兒童和青少年們比較敏感，但這並無妨他對一般成年群體的義務演出，例如為在偏遠地區辛勞忠誠的勞動群體作慰勞演出、為剛脫貧的鄉鎮農村演奏或與當地音樂教師們研習音樂教學、為老人公寓和殘障人護理院演奏娛樂等等，這些義務工作既有實惠，也教導他謙虛，而且都代表了相關政府單位對這些群體的關心和感謝。

若李雲迪也善長作曲，可指定他為某些國家慶典譜寫樂章，並給他適當生活報酬 (兩三世紀之前的西方音樂大師們就是這様煉成的)。但與此同時，也讓他回到原來單位去做其教學與演奏事業，適逢五四運動記念日 (是大陸五四青年節)，所謂青年興則國家興，青年強則國家強。這様才不會枉費了國家對青年李雲迪的一番心血，其實這也是對他失落的最佳勞動改造。

大陸央視頻道的主持人都是經過非常嚴格篩選出的優秀人才。據新浪新聞報導，有位自春節聯歡晚會開播以來幾乎從未缺席過的央視自節目主持人，如日中天，大約兩年前，卻被其節目的一位演員控訴性騷擾等等而離開了央視主持人的職務。據報導，因為他的官司尚未定論，所以這位年剛50歲已有家室的主持人並未正式離開央視。

李雲迪與那位主持人所受的待遇反差很大，但在同一國度裡，法律是不允許其量刑有雙重標準的，李雲迪雖一失足成千古恨，但罪不及誅，莫讓天才就此湮沒了。（作者為航太工程師）

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