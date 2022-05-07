媒體報導，監委王麗珍、張菊芳指出，台糖位於台南新市的7筆土地，遭不法掩埋廢棄物的總面積「超過2萬平方公尺」，而「清理費用初步估算恐需逾新台幣10億元」。對此，台南地檢署檢察官偵辦後發現，台糖巡查「股長」涉嫌有掩護不法業者偷倒廢棄物的行為，苦主台糖恐蒙受鉅額清除費用損失，而「相關人員」有無涉及怠惰違失情事均有深入瞭解必要，已申請自動調查。

令人遺憾的是，此案並沒有引起台灣民眾太多的眼球關注，但它的傷害確是既大且深又遠。誠如兩位監委目前所述，遭不法掩埋面積超過2萬平方公尺，而清除費用初步估算也需超過10億元。坦白說，此案「魔鬼就藏在細節裡」，這究竟是不要不緊且裝作沒看見「要多久？」，而「在地」父母官的黃偉哲市長又在哪？依常人的經驗法則來看，又豈是一位我是小小鳥的「股長」就可以一手遮天，神不知鬼不覺？

這是一個「任誰都不會相信」的答案。然而，此案可怕的還在於，究竟埋在這七處台糖「土地上下」的廢棄物種類品項是什麼？有沒有會遺害千年、禍延子孫的有機有毒物件？這可能會比清除費用10億多元還要更令人擔憂，後續的危機處理更可能會沒完沒了的「托賽連」。

不能忘記也不能接受，我們曾真心感動已逝的空拍攝影家齊柏林「看見台灣」，那些一幕幕傷害台灣土地的震撼畫面重演。真心期待監委能夠把不法業者，乃至是台糖包庇不法的內鬼統統抓出來，嚴懲貪贓枉法者，還給台灣傷痕累累、殘破不堪的土地「一個公道」。

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