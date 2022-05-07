5月6日傍晚共有18架解放軍戰機進入我防空識別區，再加上遼寧號、林肯號、雷根號航母打擊群與出雲號準航母，四大航母戰鬥群同框台灣東部海域熱鬧非凡，也非比尋常。

值得特別注意的是，除了出雲號準航母是單艦，其餘3艘美中航母都是完整的打擊群，而且還都是「高配」。例如林肯號與雷根號航母護航艦包括1艘巡洋艦、4艘驅逐艦，遼寧號則有1艘萬噸大驅、4艘驅逐艦、1艘護衛艦所組成，美中雙方艦隊陣容豪華，是全世界軍力最高水準之展現。

其次，演練、但不實戰。對於解放軍而言，所有的演習都具有實戰意義，意思是演習必須以實戰作為標準、演習隨時可以轉化為實戰。美中雙方都知道，嚇唬對方是可以的，但絕不能真的打起來，要打，也得讓代理人例如台灣先打，就像烏克蘭一樣。

再其次，這是一個形式上看不見、情偵監不可避免的戰場。扣除出雲號，美中航母打擊群同框，充滿了較勁與示威的味道。若干戰術動作例如起降艦載機模擬攻擊航母應該不會做，但是看不到的戰場例如水下潛艦的對峙一定會有，還有電磁戰場的爭奪必然異常激烈。

最後，美日同盟相對中共解放軍的數量優劣。從數量上來看，美日3艘航母在數量佔優勢，遼寧號不但數量劣勢、而且戰力（起降次數）明顯遜於林肯號與雷根號。

綜觀整個台灣東部海域「戰場」態勢上，體系作戰能夠補足數量劣勢。中共航母在海上雖然不具數量優勢，但若放在整個作戰體系裡面，包括了岸基各種的火力支援例如各型攻艦飛彈、岸基戰鬥機與轟炸機、甚至於連火箭彈系統都能發揮功能，特別是針對靠得最近的出雲號。畢竟這是中共解放軍突穿島鏈，在臨近海域作戰，吃虧的是沒有後援的美軍與日軍，有其指標性意義。

現代戰爭所謂的「打航母」並不是像二戰時期一樣非得打沉航母不可，只要有一枚飛彈擊穿上甲板在內部爆炸，衝擊波把上甲板炸出個鼓包，艦載機無法起降，這艘航母就算廢了，必須退出戰場。傳統航母的功能不再，美日的3艘航母既無法攻擊大陸內部，也無法迫使中國大陸改變其政策（炮艦外交），更無法嚇倒中國大陸，只剩下嘴炮功能。

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