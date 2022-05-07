7日本土病例已經上增到4萬6377例，醫療量能開始捉襟見肘，台北市長柯文哲不得不宣布四大新戰略，讓確診者居家，盡最大可能提升醫療量能。在此危急時刻，指揮官陳時中也不諱言社區感染出現黑數，到底有多少，柯文哲說可能是確診者的5倍，也就是說一天大約有20萬人感染。

這實在是很令人驚恐的數字，黑數一多，會很快導致中重症、死亡病例的暴增，拖垮醫療量能。造成黑數的原因，陳時中不諱言指出有兩個原因，一個是檢驗速度跟不上，一個是無症狀個案增加。

這兩個原因的根本問題當然是快篩劑不夠所致。快篩劑不夠所以檢驗速度跟不上，快篩劑不夠所以無症狀者根本不知道確診，還到處趴趴走，讓傳播速度加快。陳時中還說，PCR採檢量能還夠，問題是第一層的快篩劑都不夠了，第二層的PCR夠又有何用？根本是緩不濟急。而且指揮中心可能很快就會宣布「快篩陽即確診」。

讓人氣結的是，快篩劑不足指揮中心早已經被罵翻了，還是沒解決。民眾大排長龍仍一劑難求，指揮中心先前不部署，事發後臨時徵用價格貴不說，還百般阻撓民間自發的援助，非要安排綠友友們得標，搞到現在仍在鬧快篩劑荒。

如今確診日益爆量，醫療量能開始恐慌，台大醫院傳出「失守」，兩名護理師要扛百名病患照護之責。柯文哲首先發難，要確診者住家裡，醫院開防疫急門診、加病床等措施。

看來，中央自從宣布邁向「與病毒共存」政策後就躺平，快篩劑都搞不定，把燙手山芋丟給地方。現在黑數不知有多少，疫情又逐漸邁入專家所預期的高峰期，且看陳時中怎麼收拾。