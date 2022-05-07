大陸「五一」假期前夕，各級政府密集推出有利民生及企業的政策，希望釋放消費潛力、激發市場活力以紓解企業經營壓力。不過，從節後官方發布的數據看來，消費力道明顯不足，大陸經濟面臨的壓力不小。

大禮包刺激消費

今年以來，大陸多地出現Omicron疫情，嚴格的動態清零政策，加上俄烏戰爭等國際因素，各地經濟受到不同程度的影響，消費所受衝擊尤甚。3月社會消費品零售總額比去年同期下降3.5%，比1月、2月大幅回落。其中，商品零售減少2.1%，餐飲消費減少16.4%。消費低迷勢必對中小企業的經營造成壓力。

中共中央政治局會議在五一小長假前夕，釋放加大宏觀政策調節力度、穩經濟保民生的信號。財政部等中央部門則針對疫情管控後遺症，推出9大政策措施，幫助物流等行業保持通暢，促進產業供應鏈的穩定，並自今年5月1日至年底，對符合條件的快遞收派收入免徵增值稅。

不僅快遞行業受益於減稅政策，大陸也加快實施各項退稅減稅降費政策，針對困難行業和小型、微型企業的稅費支持力度也加大。為盡快給企業紓困，4月以來增值稅留抵退稅進度明顯加快，5月將會退還小型和中型企業留抵稅額，此後還將加快大型企業退稅進度，預計全年退稅減稅約2.5兆人民幣。各地方政府推出減免稅收、減免房屋租金、加大信貸融資支持力度等政策。

五一節後第一個上班日，由大陸總理李克強主持召開的國務院常務會議，再一次強調部署為中小微企業和個體工商戶的紓困措施，包括退稅減稅降費、金融扶持，以保市場主體穩就業，以及推動外貿「保穩提質」的措施，以穩經濟穩產業鏈、供應鏈。

此外，為了推動五一小長假的假期經濟，各地方政府透過派發消費券大禮包、補貼等方式刺激消費。例如四川、雲南、湖北、廣東等地結合當地實際狀況，利用發放假期文旅消費券、舉辦消費節等形式，吸引民眾消費。深圳市則在「五一」前後，透過與美團、京東等電商平台合作等形式，發放價值人民幣5億元的消費券和1億元的消費電子及家電購買補貼。深圳市民頻繁收到「留深過節」大禮包，聚焦的補貼品類多為深圳的優勢產業，意在幫助本地產業、恢復市場信心、刺激零售業消費。

三重壓力待紓解

北京這一系列政策的推出，是希望兼顧疫情防控和經濟社會發展。對於提振消費而言，五一小長假無疑是重要時機，去年五一期間，旅遊人數超過疫情前的水準，旅遊收入也達到疫情前的7成以上，假期對於消費恢復、企業生產經營產生明顯帶動作用。但可惜的是，從日前發布的數據來看，今年的五一假期並未收到同樣效果。今年五一假期總出遊人數為1.6億人次，較去年五一下滑30.2%，只有新冠疫情前同期的66.8%；旅遊總收入為人民幣646.8億元（新台幣約2890億元），較去年大跌42.9%，更只有疫情前同期的44%。

不過，今年五一小長假旅遊不旺盛，並非大陸民眾消費力減弱，主要原因應該還在於上海及北京這兩個超大城市的疫情封控。為了減少不必要的隔離麻煩，其他省市的民眾也盡可能的減少跨省跨區流動，並且還有接近4成（38.7%）的A級旅遊景區未能正常開放。相反的，「微旅遊」、「微度假」成為今年五一假期主流，城市公園、開放式景區景點及城市近郊周邊鄉村承載了主要休閒需要，甚至郊野露營成為這個假期最熱門的休閒方式，也顯示大陸民眾的消費力仍在。

然而，假期經濟對於短期提振消費、促進中小微企業經營固然關鍵，但減稅降費的財政政策刺激的乘數效應相對較小，恐怕不足以減緩大陸經濟所面臨的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，還需要更強有力的政策支持，刺激建構內循環經濟體系，例如全國統一大市場，方能在俄烏戰爭、北約向亞洲擴張的國際局勢下，找到未來經濟升級大方向和增長點。