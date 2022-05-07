俄烏衝突爆發有兩個多月，俄羅斯不僅戰術上失誤連連，而且犯下了難以彌補的戰略錯誤，嚴重影響俄國的國際形象，更打亂克里姆林宮在俄烏衝突前規畫的戰略計畫，並可能讓已經國力衰退的俄羅斯雪上加霜。

普丁2021年11月下令陳兵俄烏邊界，就不斷向西方國家施壓，希望藉此機會取得戰略利益。2021年12月初，莫斯科透過外交管道交給白宮國安會一份「安全保證清單」，要求美國為首的北約盟國保證做到以下三點：一、美國與其盟國不可將烏克蘭納入北約組織；二、北約不得繼續東擴；三、美國為首的西方盟國不得在東歐建立新的軍事基地。

俄羅斯一面繼續在俄烏邊界增兵提高談判籌碼，以與美國與北約進行談判。2022年1月26日，雙方談判破裂，美國國務卿布林肯以書面方式拒絕克里姆林宮的三項要求。

普丁所犯的第一個嚴重戰略錯誤就是高估自己並低估對手。中國在2021年7月26日交給來到天津的美國副國務卿雪蔓兩份清單，要求美國不得詆毀中國、不得公開批評中國領導人、釋放華為公主孟晚舟、不得歧視在美國的華人與學生。普丁有樣學樣，也向美國提出一份安全保證清單，沒想到美國總統拜登一點都不給面子。

畢竟，俄羅斯國力早已今非昔比，美國為首北約國家不可能屈從於克里姆林宮的壓力。北京開列的清單要求並不太過分，華府為了改善美中關係，自然會考慮接受。然而，莫斯科提出的安全保證要求，不啻是俄羅斯挾軍事壓力逼迫美國為首的北約國家退讓，自非美國與北約盟國所能接受。俄羅斯原先期盼北約不要繼續東擴，但在俄烏衝突爆發之後，原先武裝中立的瑞典與冷戰期間在東西方維持中立的芬蘭，都決定加入北約，以強化國家安全，防範俄羅斯的可能侵略。

原先克里姆林宮希望北約國家不在東歐國家擴張勢力與建立軍事基地，但顯然事與願違，北約盟國不僅在波蘭、捷克、羅馬尼亞、保加利亞建立軍事基地，甚至計畫在波蘭部署核武，讓俄羅斯原先在東歐維持一個安全緩衝區的戰略構想完全落空。

普丁原先提出的安全保證清單，主要是希望建立一個對俄羅斯不會構成安全威脅的空間，再徐圖發展，朝向「大俄羅斯主義」，恢復前蘇聯全盛時期的榮光。未料，俄烏衝突爆發，造成德國、瑞典、芬蘭、丹麥紛紛增加國防預算，以提升自我防衛的能力。此一發展自然也讓俄羅斯的政治野心與軍事企圖進一步受到限制。

俄羅斯的軍事弱點在俄羅斯入侵烏克蘭之後可說暴露無遺。此一事實更讓美國為首西方國家不再相信俄羅斯這個戰鬥民族神勇無比的政治神話。普丁在這次俄烏衝突的戰術表現可說有目共睹，但更可怕的是他所犯下的戰略錯誤可能讓俄羅斯的國際地位進一步下挫。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）