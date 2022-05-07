我們習慣於站在自己的立場要求別人怎麼做，很少站在對方的立場思考他可能會怎麼做？

講到中、美間的恩怨，撇開二次大戰美國對中國的協助，單單是中華民國撤退到台灣，過去七十餘年，倘若沒有美國的支持，中華民國還會存在嗎？中共至今猶未採取武統，是國軍的力量足夠強大，或北京擔心可能介入的美國？

如果沒有美國軍售，好比說空軍少了F104、F5E、F16、響尾蛇飛彈……，海軍沒有陽字號、成功級艦、濟陽級艦、基隆級艦、魚叉飛彈、標準飛彈……，陸軍缺少M60戰車、M48戰車、勇虎戰車、OH-58D偵察直升機、CH-47運輸直升機、眼鏡蛇攻擊直升機、阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機、復仇者防空飛彈、欉樹飛彈、地獄火飛彈、響尾蛇飛彈、小牛飛彈、刺針飛彈、愛國者飛彈……，能夠想像國軍目前還剩下什麼嗎？

沒有錯，軍售是軍火交易，目的在賺錢。然而能不能請問：同樣能賺錢，其他民主先進國家，好比英、法、德、日，他們為什麼不敢出售軍火給台灣？若說是華盛頓限制台北只能向美方購買，請問荷蘭的潛艦、法國的幻象戰機與拉法葉戰艦、德國的獵雷艦又是從何而來？假如瞭解這些「非美式」裝備的採購過程，以及這些國家後續受到的壓力，會清楚國際不敢出售軍火給台灣的原因，主要來自於北京。

再講句不客氣的話，全球軍火市場，台灣只是一個小咖。例如美軍火大廠洛馬公司，2020年的營業額為654億美元，其中74%來自美國國防部。台灣國防預算「軍事投資」項目，每年總額度約1000億台幣，即便全數向洛馬採購，亦不過占其年營業額的5.3%。

有台灣這個客戶，錦上添花；沒有，無傷大雅。假如事關緊要的軍火商都如此看待台灣的採購，這在世界超級霸主美國的眼中，又占了什麼地位？俄烏戰爭爆發以後，美國明確置身事外的態度，引起國人許多質疑，其中討論最激烈的是台海如果爆發戰爭，美國會派兵介入嗎？如果回答「不會」，國人便有「被美國背叛」的感覺。但假如能站在美國的立場，他們不會反問：過去七十多年，我們為台灣做的還不夠多嗎？

如此說來，美國就鐵定不會以軍隊介入台海戰爭？這倒未必。全球目前最反中的政府，是憂心取代自己老大地位的美國。再從過去幾年美中衝突來看，華盛頓正處心積慮地試圖把中國打趴打掛，只不過礙於核武大國間的相互毀滅威脅，只能把希望寄託在台灣。

兩岸如果爆發戰爭，美國一定來。來的首要目的是撤僑，其次在提供軍火、情報、後勤支援……，期望台灣幫美國打一場代理人戰爭。想要美軍直接涉入，以美國人的生命捍衛台灣的安全，烏克蘭的處境是台灣的前車之鑑。

（作者為海軍前艦長）

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