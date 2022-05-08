也在此時，民13年（1924）6月16日，黃埔軍校舉行開學典禮，黃埔軍校的重要性，就不提了，但別忘了，黃埔軍校是蘇聯支助軍械成立的，其中的學生，有國民黨，有共產黨，也有偏左的國民黨。

更重要的是，和黃埔軍校同時籌備，全由共黨黨員主持的農民運動講習所（簡稱農講所）的成立，其第一期的開學日期，是和黃埔軍校成立僅差17天即民13年（1924）7月3日，這黃埔軍校和農講所的成立，孫中山都親自到場致詞，表達對黃埔軍校及農講所期盼之殷切。

農講所到第3期時直接採軍隊組織，稱農民自衛軍模範連，受訓時間亦延長至3個月。以前學員全來自廣東，第4期起，招生範圍擴大至廣西、湖南等地。毛澤東說服他的弟弟毛澤民，加入農民運動講習所為第5屆的學員。到農講所第6期時，國民黨委派毛澤東為農民講習所所長，毛所長也不客氣，第6屆農講所的教職幹部，不僅教務主任蕭楚女是共黨，其他亦全部由黃埔軍校內的共產黨員調兼。這時毛澤東在國民黨內，身兼3要職，第一為代理汪精衛主席為宣傳部長，次為接替廖仲愷為宣傳員講習所所長，三即為農講所所長。

中國人口90%以上為一窮二白的農民，而搞革命最重要工作之一即為宣傳，毛澤東先生既主辦了農講所，又主持把農改所學員轉化為農民自衛軍，那這農民運動講習所，豈非無形中等於是一個共產黨的黃埔軍校，校長即為毛澤東。故後來成為蔣毛之爭，這像是伏筆。豈不是國民黨主控的黃埔軍校，和共產黨主控而隱形的黃埔軍校對幹乎。所以那個時候沒分裂前的國民黨黨員，尤其是軍人，就像現代所稱之「量子」，他的屬性是測不準的；表面上你就搞不清楚他是真正的國民黨呢，抑共產黨。

後來陳立夫曾奉命主辦清黨的事，他在回憶錄中寫道：「吳倚滄、我哥哥（指陳果夫）和我最關心的是如何找出誰是共產黨；因為，中國共產黨從來沒有將他們黨員名單交給我們過。因此，我們根本沒有辦法分辨誰是共產黨，誰是『純粹』的國民黨員…」國共兩黨黨員難以分辨，也是為什麼國共爭鬥的後期，國民政府或國民革命軍中有那麼多共諜冒出來，原由似亦在此。

聯俄、容共、扶助農工政策實施之後，共產黨員在全國各地尤其湖南、湖北，積極推行工農運動，組織工人罷工和沒收地主土地，引起軍人等不滿與反抗。軍人中有一位叫何鍵，是一位學霸式軍人；早年秀才出身入保定軍校，後加入唐生智湘軍。北伐時唐加入為國民革命軍第8軍，何鍵任第8軍第一師師長，攻取長沙有功，後升任第35軍軍長，曾任國民政府的湖南省省長及內政部長。

共產黨員和國民黨左派分子於民15年（1926）起，在湖南展開土地改革活動，於各地成立農會組織，鬥爭地主及富農，並成立特別法庭審理「土豪劣紳」。第35軍軍官不少為湖南士紳階層出身，許多軍官在北伐前線賣命作戰，而在後方的父兄長老卻受到共產黨批鬥。何鍵之父亦在長沙被共產黨抄家，逮捕其父後戴高帽遊街示眾，何鍵自然成為反共的急先鋒了。

毛澤東的夫人楊開慧（1901-1930）曾先後在湖南、上海、廣州、武漢等地從事農民運動，1930年10月被當時的國民黨政府逮捕，同年11月被處決，年僅29歲。（新華社）

民18年（1929）何鍵部隊逮捕處決了朱德的夫人伍若蘭，民19年（1930）10月逮捕毛澤東的夫人楊開慧，楊女士因拒絕退黨或聲明與毛澤東脫離關係，亦被處決，這些是明擺著的雙方衝突，應是聯俄、容共、扶助農工政策實施引發的不良效應。

事實上早在民13年（1924）元月，中國國民黨第一次全國代表大會後約1年又7個月，亦即孫中山逝世不及半年的民14年（1925）8月20日，國民黨內左派領袖廖仲凱，被刺殺身亡，涉案人經判定應為國民黨內右派分子，這豈不是中國國民黨行將分裂的早期預兆。孫中山對這事有沒有預感呢？筆者判斷一定是有的，否則孫氏臨終時，他口中不斷的微弱呼籲聲音，不會是「和平、奮鬥、救中國」。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】