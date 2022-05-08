司馬懿是三國時期的謀略大家，無論在政治方面還是軍事方面都是如此。就軍事而言，他一生指揮過伐吳、拒蜀、襲孟達、滅遼東、降王淩等，而其對敵謀略在這些戰爭、戰役中會因時因敵而變：比如拒蜀是緩戰，襲孟達是急進急戰，攻遼東襄平則是先緩後急。在不同時期針對不同敵人，他在謀略上表現出「能緩能急」、「有緩有急」、「時緩時急」來。下面重點談其對孫吳與遼東的兩次戰役。

司馬懿急攻戰的範例之一是對孫吳的反擊戰。正始二年，東吳三路伐魏：將領全琮攻擊芍陂，朱然、孫倫圍困樊城，而諸葛瑾、步騭則進掠柤中。當時司馬懿請戰，而魏國朝臣大多認為東吳軍隊遠來包圍樊城，難以取得勝利，「挫於堅城之下，有自破之勢，宜長策以禦之」。司馬懿卻認為不去援救是失策的：「邊城受敵而安坐廟堂，疆場騷動，眾心疑惑，是社稷之大憂也」（《晉書‧宣帝紀》）。司馬懿可謂「義正辭嚴」，其後率諸軍出征。

此役司馬懿求速戰，主要是因為南方濕熱，對北軍來說不宜持久。他派輕騎挑戰，但南軍不敢迎敵。於是司馬懿轉而休整戰士，「簡精銳，募先登，申號令，示必攻之勢」。東吳軍隊夜退，魏軍轉入追擊戰，在斬俘萬餘人並繳獲敵方舟船等後回師。此役魏臣大多僅看到東吳軍隊難以取勝的一面，而司馬懿則想到魏軍如主動出擊可以獲利的一面。他在抵達前線後積極求戰，迫敵退軍後又急追獲勝。

在魏明帝時期的遼東之戰中，司馬懿在處理緩急關係上的謀略又有所不同。景初元年，遼東太守公孫淵自立為燕王，並置百官有司。魏明帝決定派司馬懿率軍出征。關於公孫淵應採取的對魏防禦戰略，司馬懿認為：「棄城預走，上計也。據遼水以距大軍，次計也。坐守襄平，此成擒耳。」他還預測遼東軍隊會先拒魏軍于遼水而後坐守郡治襄平，換句話說，就是先取「中計」而後取「下計」──後來戰局的演變果如其所料。司馬懿可謂能料敵制勝者。

至於此役的持續時間，司馬懿對魏明帝表示「往百日，還百日，攻百日，以六十日為休息，一年足矣」（《晉書‧宣帝紀》）。他認為此役需時較長。遼東相當遙遠，而公孫淵已經叛魏且有防備，加上他不能獲得其他方面援助，這些都決定司馬懿此次不會採取急進急攻的做法，出師與回師都用百日。

景初二年，司馬懿率軍出征，後抵達遼水。公孫淵果然派步騎數萬依遼水禦敵，並構築長達20餘里的圍塹，堅壁而守。這時司馬懿採取聲東擊西的戰法，先攻遼水下游，吸引遼東軍隊主力至此，而後再從上游渡過遼水。此後他採取攻敵所必救的策略，率軍急進襄平而不是攻擊遼水邊的敵軍。遼東軍隊見魏軍出其後，倉促間離營企圖截擊對方。魏軍與遼東軍隊三戰三勝，後者撤回襄平城中防守。這樣公孫淵終於轉而採取司馬懿所稱的「下計」，並被魏軍圍困。

然而，當時大雨連下一月有餘，「大水平地數尺」。這種天氣不利於攻城，且魏軍尚未對襄平實現合圍，因此司馬懿按兵不動，靜待天氣轉好。公孫淵屬下砍柴、放牧如故，魏軍諸將欲向他們進攻，但司馬懿都加以禁止。當屬下陳珪對「遠來而更安緩」的做法提出疑問時，司馬懿解釋說，現在敵眾我寡，敵饑我飽，且「水雨乃爾，功力不設」，這時即便想加緊攻城也不會有成效。他此次出征，並不擔心敵方進攻，只是擔心他們逃走（如果這樣，遼東之戰時間會大大延長）。現在敵方糧草將用盡，但魏軍對襄平尚未實現合圍，如果此時「掠其牛馬，抄其樵采」，這其實是在逼迫對方逃走。司馬懿認為「賊憑眾恃雨，故雖饑困，未肯束手，當示無能以安之」（《晉書‧宣帝紀》）。殺死或俘獲對方出城砍柴、放牧者，雖能獲小利，卻會有損大計。

雨止歇後，魏軍得以合圍襄平城，於是修築土山地道，「楯櫓鉤橦，發矢石雨下」，晝夜連續發起進攻。公孫淵難以抵敵而請降，提出魏軍解圍撤退而他則「面縛」，但司馬懿不同意。其後他又乞求約定期限送交人質，司馬懿也拒絕。公孫淵不得已突圍，但被司馬懿部下擊殺於梁水中。其後魏軍占領襄平城。在此役中，司馬懿率軍渡遼水後進軍襄平途中是急進急戰，圍攻該城則是先緩後急。

（作者為歷史學博士，有三國史著作出版）