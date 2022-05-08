在正文之前，筆者還是有一些話想事先說：

我是台灣人，目前在北京讀書。因為疫情已經有兩年沒有回家跟家人團聚，在大四的時候飛回家，和家人共度農曆春節。

3月20日，我從台灣飛到上海，準備返回學校畢業。

其實在起飛之前大概就有聽聞上海出現疫情，但當時並沒有那麼嚴重。到北京的機票和隔離費用高昂，我2020年曾在上海隔離，也很喜歡上海。我相信疫情能很快被控制住，所以還是買了到上海的機票。

我當時完全沒有想到，上海疫情形勢會變得異常嚴峻，我也經歷了許多坎坷和曲折。

· 落地上海，開啟隔離

📅日期：03.20

落地之後在飛機上等待一個多小時，分批下機、取行李，做完核酸檢測，隨機分配酒店。

我很熟悉整個流程，覺得上海的一切都還很正常。在長長的運送過程中，我覺得我們跟外面的人是兩種界限，所以我拍下了這張照片，看起來很壓迫，但又充滿了希望，只要遵守防疫政策，就可以回到正常的生活吧。

第一次隔離 -- 14天

📅 日期：03.20—04.03

📍 地點：上海奉賢區的隔離酒店

心情：知足常樂

健康碼：紅

我被轉送到了奉賢區的隔離酒店，進行了14天的集中隔離。14天內並不能收取任何快遞和外賣，包含餐點的金額是6000元上下，跟我以前居住的隔離酒店差不多，環境也挺好，能有一道窗看向外面的世界。工作人員都很友好，當時我正值研究生複試，需要3月底郵遞相資料，他們及時解決了我的困難。

第二次隔離 -- 7天 （居家隔離）

📅 日期：4月3日到4月10日

📍 地點：上海奉賢區的隔離酒店

心情：滿懷憧憬

健康碼：綠（帶星）

在隔離的過程中，儘管上海有疫情，但我很相信上海的防控，甚至心裡有一絲僥倖。在4月3號解除集中隔離的時候，我當時仍然相信了所謂封城只會分區封控，並且不會太久。

大巴接送我們去另外一家酒店隔離的時候，難得看到了外面景色，街道都是空蕩蕩的，沒有店家開門，路上沒有太多車，騎手也不多，有的只有無限灑下的春光。

此時上海已經非常安靜了，疫情也變得嚴峻許多。好在還有商店營業，我們也能訂外賣。酒店對我們也十分照顧，每天會給予我們四瓶水，如果不夠還可以追加。

難題一｜尋找離申方案

我的基本生活能夠保障，但真正焦慮的事情在於如何離開上海。可能有一些人會更多認為我們就應該為了大局做疫情防控。

我在網上看到了許多從上海離開的故事，也看到了網友的批判。但不是每一個人都在上海有家，也不是每一個人都能夠在上海生存下去。是否應該有合理的渠道，讓符合要求的民眾尋求離開的途徑。

對我來說，回北京畢業是一個原因，我來回兩岸的相關費用高達2-3萬元人民幣，我並不希望家裡徒增經濟重擔。在上海，每天食宿300+的高消費是一塊很重的石頭，壓在我的心上，也壓在我的家庭上。

離開上海是非常難的一件事情。

「曲線救國」

-- 上海轉西安轉成都再轉北京

北京管控嚴格，我準備先去四川老家，再從四川回北京。不過飛往成都的直飛航班不停取消，後面基本上所有航班都在取消。

在對成都市和巴中市12345的咨詢當中，他們都非常有耐心的回答我的問題，同樣我也打給了老家平昌縣進行確認，他們非常負責任地跟我說：「你放心回來，做好報備就好，我們會安排人去接你。」

非常感謝他們對我的協助，讓我能夠有信心訂票。

在預訂高鐵票的過程中，並沒有任何直達成都的高鐵，但我訂到了4月11號上海前往西安北，而後4月12號從西安北前往成都東的兩程高鐵票。

這意味著我必須要在西安北過夜，但過夜都不是最主要的問題，我更需要離開上海。我又一次打通了西安12345的電話，他們告訴我西安會點對點進行轉送，但具體需要問車站，車站的電話我一直打不通，只能依靠著小紅書和一些朋友的分享，我才得以確認。

難題二｜如何前往虹橋火車站

在解決完票和中轉的問題後，我需要解決前往虹橋高鐵站的交通方式。

我之前一直天真的幻想前往高鐵站這件事情，酒店是可以幫忙的，事實上酒店表示他們根本無能為力。

9號，我非常焦慮。

- 我打通了上海12345，他們說會幫我反饋，盡量幫我加急；

- 我依照上海交通公眾號發佈的叫車電話，打了一整天，都無人接聽；

- 我打通了奉賢區的綜合服務電話，其中轉接了兩三次電話，叫我打給第三個機構的時候，這個機構的電話始終打不通，我又放棄了；

- 最後我實在沒有辦法，在學長的幫助下試著打給了上海台辦尋求幫助，他們表示無能為力，沒有多餘的車可以調動。

10號，我急的焦頭爛額。

繼續為了打車的事情忙碌，跟家裡討論要不要去叫高昂一次1700的上海接送服務。家裡認為先付款很有可能是詐騙外，也不願意我在上海疫情如此緊張的時候跟其他人拼車。

我媽這個時候甚至問我要不要直接飛回台灣再隔離，再直飛北京隔離。

- 我再一次不抱希望的打給上海交通奉賢區的叫車電話，竟然通了。他告訴我有五輛車。我詢問他11號白天是否有車，他說無法確定。我想我等不了了，我直接詢問他那今天走可以嗎？他說可以。

我終於訂到車了！雖然要在高鐵站過夜，但無傷大雅。

📅 日期：04.10

📍 地點：浦東濰坊轉運中心

心情：心懷感恩

健康碼：綠（帶星）

下午兩點，我整理好行李退房上車，非常感謝酒店並沒有對我多加阻攔，並且給我開具了7天隔離證明，便利了我後續的所有事情。

司機準時到達了酒店，幫我搬運了行李，他人很好，中途還不停跟我聊天，關心我能怎麼走。

從奉賢區到浦東濰坊轉運中心大概需要開車一個多小時，中間我們會遇到很多關卡，查詢司機的文件和我的核酸證明。還好一切都很順利，支付了打車費用300元，在現在的時間下，非常便宜的價格。

濰坊轉運中心有兩個工作人員，他們問我要去哪幫我調度車，我等待了不超過十分鐘，他們就開了一輛大巴送我到虹橋高鐵站，並且囑咐我注意安全。

我想，我真的遇到了很多好人。

難題三｜在火車站過夜有多可怕

📅 日期：04.10

📍 地點：虹橋高鐵站

心情：膽戰心驚

健康碼：綠（帶星）

在虹橋高鐵站過夜只能呆在B1到達層。

坐著手扶梯從候車大廳到B1的過程中，看到了很多人被困在火車站內。

在虹橋高鐵站過夜。（作者提供）

我把口罩捏緊。我害怕有人經過我，擔心自己會中招，膽戰心驚是我在B1一晚上的寫實。

坐在稍微明亮、乾淨的地板上，突然有人叫我，轉頭發現沒有人。往斜上方抬頭才發現是警察的值班室，在提醒我發飯了。很溫暖，但我說吃過了，謹慎地待在了原地。

密集的人群在領完飯之後散去，有人拿著紙箱睡再地板上，有人前往洗漱間洗臉刷牙，彷彿已經住在此處了一般。但B1並沒有販賣食物的地方，我不知道他們經歷了什麼被滯留於此。

在我旁邊，有一個大叔一直看著我，他是工作人員，我想他應該不是壞人。他操著重重的上海口音跟我搭話，關心我怎麼會來到這裡，跟我說要離流浪漢遠一點，很多都可能是確診的患者，又沒有口罩。他們被滯留在這裡出不去，也離開不了上海。

他問我是不是要過夜，偷偷給我開了個口讓我進去工作區域內，坐在未啟動安檢機後的凳子。我很拘謹問是否不妥，他大方的讓我進去，為我佔好了位置。把我安頓好了椅子上後，祝我一切順利。

真的很謝謝他。

我坐下來後，把食物隨意的放在了桌子上，竟然有人會來問我能不能賣一點給他，他說他一整天都沒有吃過東西了，我直接送了他一盒餅乾吃。他坐在了離我不遠的地板上，給了我一些安全感。

我感覺他是個好人。

除此之外，也有兩個男的跑來問我有沒有吃的，我給了他們兩顆梨，他們不停追問我有沒有泡麵。我雖然有，但是我已經算好了我離開上海的每一餐，我不能給他們。我知道他們的焦急，也能理解他們的無禮。於此同時，我也需要體諒自己的食物，因為在這個環境下，誰都不容易。

在即將12點的時候，有兩個男的緩緩靠近我，躺在了安檢機上，晚上的虹橋機場還是很冷，我把帽子戴上，我不敢睡覺。

也有很多人對我的椅子虎視眈眈，比如那兩個跟我要東西吃的男生，他們一直盯著我，我也盯著他們，他們最後離開了。

困難的一夜過去了，我在排隊處等待候車大廳開放，看著各式各樣的人想要逃離上海。

在返回候車大廳途中，有一對老夫婦被卡在了檢測處，婦人已經通過了，但先生卻一直無法通過，婦人請求工作人員幫忙，工作人員僅回你可以為什麼他不行，我默默經過他們後去排隊身份檢驗，卻又折回。我想到了我的父母可能也會變老，他們可能也會這麼無助，我鼓起勇氣詢問了他們的問題，最後發現只是因為沒有網路。我打開了熱點解決了他們的問題，再前往身份檢驗，老婦人不停祝我好人一生平安。

我心裡想，我大致不算是什麼好人，因為我仍然會懼怕病毒的感染和風險，因為我還是在面對他人的苦難時逃避了。我能解決老夫婦的問題，但我不能解決所有排隊人的問題，我想我還是太局限和自私了吧。

我能夠理解每個人的工作都不容易，每個人的處境在此時都困難，所以我能理解小哥的煩躁和老夫婦的無助。

人大抵都是具有多樣性的，工作人員幫忙前方阿姨的時候，後方等待的人便不耐煩，而工作人員不幫時，阿姨便有可能趕不上車，在現在的情況下，大家都不容易，也非常感謝工作人員能夠在如此危險的工作崗位上堅守。

正如大叔跟我說的，他們這些工作人員都沒辦法回家，只能在旅館住，每天工作時間很長，也具有非常高的風險。在我回來後，給大哥買了飲料，大哥沒有接受。大哥跟我說他是供給方艙物料的工作人員，所以才能離開上海，回另一個地方去隔離，我們都希望上海能夠快點好起來。

五點多開始檢票，我終於登上了高鐵，我真的非常感動，也覺得非常艱辛。

跟我一班車的有十幾個人，大家都是境外隔離的，我們雖然不認識，但都分享著各自知道的信息。

· 離開上海，後記

📅 日期：04.11

📍 地點：西安北高鐵站

心情：無比疲憊

健康碼：綠

一下車後就有工作人員詢問我們是否是從上海到來，彙集在一起後，不停確認是否有要去機場或其他火車站的，我覺得他們真的非常貼心。

當時我對自己說，只要撐過今天晚上，我大概就能成功回到自己的老家。

事實上，確實也是「撐」過去的。

西安北站對我們這些人員的中轉政策是集中在戶外搭的鐵棚子，沒有任何遮蔽風的物件，給了我們幾個板凳，又將就了一夜。不幸中的萬幸是可以點外賣，因為太冷了，我點了暖寶寶和成都姐姐聊了一夜。

那個時候我才知道，今天坐的這班車，是最後一班上海可以到西安北的車。我真的無比感謝自己的幸運。

隔天早上到了時間，工作人員帶我們上了月台，跟列車長確認了信息，我在八點多鐘終於登上了前往成都的高鐵。

太累了，我昏昏沉沉趴在餐桌上睡睡醒醒，沒能接到成都疾控和列車長的詢問，導致他們不停撥打我的手機。我感到滿愧疚的，謝謝他們對我的耐心，積極跟我確認信息。

平昌距離成都400多公里，巴中的救護車先來接我，開了好長的時間，再轉交給平昌的救護車，轉送到疾控中心做完核酸後，送我回家。12號晚上7點，我終於到家，離開了上海，開啟了接續的（幾天）居家健康管理。

撰寫這篇文的時候，我的隔離已經完全結束了，此時我還正在努力讓行程卡上消星和不停希望平昌不會出現任何疫情，預訂回北京的機票。

但事實上因為疫情，機票仍然在不停取消，我可能又要踏上綠皮火車 20 多小時回北京。

與我一樣從境外飛回來的人們還很多，群每天都會有人進行經驗分享和答疑，大家都很辛苦。

【我的經驗分享】

有些人的酒店根本不放人，有些人的酒店不派車，有些人預約不到核酸，有些人健康碼出現了問題。

各式各樣的問題圍繞著我們，也圍繞著上海。

我們是再普通不過的人，在上海沒有家。盡量在自己的人生軌道上前進著，希望在滿足一切疫情防控規定的情況下努力奔向別的地方。

我由衷的希望上海能夠快點好起來，也更希望大家對離開上海的人不要懷抱太多惡意。

在我離開上海的這段期間內，我受到了太多人的幫助，也擁有了太多幸運的時刻，能夠有一個機會把這些我所經歷的事情記錄下來，我感激不盡。

願疫情盡快過去，願我們都平安。（Youzipu）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）