國防部不僅受命派員支援「快篩國家隊」生產新冠肺炎快篩劑；國防部長面對立委質詢時也證實，國防部受命動員千名有大專學歷、電腦專長、EQ高「耐罵不回嘴」的軍士官成立「1922國家隊」專線接聽電話，為期2個月。

其實，國家安全的概念早包括非傳統安全，不僅傳染病威脅，環境安全的諸多威脅已讓國軍協助救災的角色，從被動接受申請、支援轉變為主動、協調執行。制度運作上，法源於《國防法》中涉及人民生命、人民安全以及全民國防等條文、《災害防救法》（第31條、第34條）、《國軍協助災害防救辦法》以及此次動員支援「快篩國家隊」與「1922國家隊」的《傳染病防治法》（第17條）。制度運作看起來合理且行之有年，但並非無爭議。

首先，影響戰訓本務。救災與防疫支援常態化時，必然影響軍隊的訓練。此等工作必然帶來超前部署、預置兵力等，資源錯位與浪費之質疑不會沒有。支援也將打亂軍隊日常工作與作息，人員事後加班處理，若加上支援頻繁與時間一長，恐導致軍心渙散與軍紀變差。

軍隊非救災與防疫的法定或權責單位，本不宜扮演主導角色或浮濫參與甚或取代相關公部門原有職責。若政府過分依賴國軍參與，相關部門職責與能力將因此麻痺、怠惰而荒疏，不符專業分工之運作原則，同時亦會影響國軍建軍任務與訓練成效。

再者，經費使用的爭議。針對防救災以及防疫支援，國軍必在受命後動員人力與物力，經費支出必由年度國防預算項下檢討支應，恐有排擠它項預算之爭議，比如國軍武器裝備的維護與檢修等。國軍甚而被視為低廉或免費資源，在軍方幾乎全數吸收支出的情況下，容易形成政府怠惰，甚而產生「反正不是我的錢」的資源浪費情形。運用國軍本就是一個高成本的救急方案。軍方以作戰為首要，天災、疫情與戰爭所面對的敵人雖不同，但所遭逢的危害情境卻相同，若有萬一，國防出現真空將牽連整個國家與社會秩序瓦解。

最後，資源及專業的爭議。作戰專業本就與防救災、防疫專業不同。國軍可提供必要支援，但國軍主要能量在於軍事任務。因此，國軍雖有超強的動員能力，但其人員、訓練與裝備與防救災、疫情防治等條件並不符合，換言之，支援過程可能出現高成本、低效率的情況，暴露在高危險情境下，所帶來的人物損失、心理恐慌，更造成軍心渙散、軍紀惡化，影響國防與社會。若在軍隊日常訓練強化防救災、防疫能量，又恐有「本末倒置」之爭議。如何權衡、合作與分際，實宜政府與社會一起對話與思索。

養兵千日用在一時，一時鬆懈恐會導致未來難以扭轉之遺憾，尤其當前台灣海峽又被視為世界大戰的熱區。長年無戰事，整軍備戰之努力易被外界所忽視，但救災與防疫績效卻可立即明顯亦見，贏來政治高層與外界之關愛，也贏得獎勵與晉升，惟環境文化若形塑於此，國軍將忽視作戰本務。（作者為龍華科技大學助理教授）

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