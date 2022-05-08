攤開預計下周一審查通過的第七屆公廣董監事人選名單，有爭議的已經浮上檯面。例如其中公廣董監事審查委員羅世宏不僅是台灣事實查核中心董事，也是媒體觀察基金會董事長和華視公評人，國民黨發言人黃子哲和立委李德維質疑羅世宏未利益迴避，羅應知所進退、主動請辭。

當事人卻拒絕退讓，民進黨立委張廖萬堅也辯解說，審查過程應尊重評審專業，不要有太多政治干預，甚至反批國民黨團不好好尊重審查委員的專業意見，只選擇性抨擊被提名的專家學者，恐使公廣繼續難產，「若一直用政治觀點來看，只會沒完沒了」。

這些學者掛名在各大學教授大眾傳播與新聞學，卻在公共領域拉幫結派，對台灣新聞媒體指指點點，甚至讓中天新聞台被迫關台。這些大眾傳播學者們既做新聞界的聖女貞德女神，又毫不避諱的遊走在上流社會交際圈成為茶花女，從之前NCC委員的表現，到現在公廣集團董監事「當仁不讓」的醜陋格局，只能用四個字「吃相難看」形容！

公廣董監事名單中有爭議的委員當然要被大眾所檢驗。想想之前華視與公視陸續出包，第六屆的公廣集團董監事竟然沒有一個人出面向社會公開道歉，請問這些掛名的董監事有何臉繼續擔任第七屆董監事？國民黨應該從之前董監事的怠忽監督職責，來要求這些委員知所進退。

至於那些既要做新聞界的聖女貞德，又要做大傳界的茶花女，大家就用放大鏡擴大追縱與揭發渠等寡廉鮮恥的學閥醜行！

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