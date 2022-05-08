俄烏交戰數月，打成了持久戰、消耗戰與能源戰及金融戰，押上了彼此的政、經、軍、民，相互毀滅，何時才能停歇？在美國隊長組織復仇者聯盟繼續挹注軍火、提供情報，不斷喊燒的戰況下，議和遙遙無期，停戰更是遙不可及。

美國在兩國交戰之初即直接表態不會出兵，但其武器硬貨、情報軟實力，頻頻捐輸烏國後，已擺明就是間接「參與」戰爭，日前美國防部發言人柯比證實，烏軍將完成「鳳凰幽靈無人機」的培訓，這將會是在軍事行動中決定勝敗與否的大補帖，在此之前，烏軍已靈活運用拜卡無人機，協同戰術導彈部隊，成功摧毀俄軍坦克、地面部隊、甚至是黑海旗艦莫斯科號。

另手更是強化認知作戰，散佈俄羅斯總統普丁罹癌、病況嚴重惡化的小道消息，一方面削弱俄羅斯軍隊的精神戰力，二來也給烏克蘭軍隊加油打氣，讓烏軍以為沒有熬不死的敵人，只要堅持下去，終將獲得勝利的甜美果實。然而，如此結論恰恰是美國所料想期盼，唯有兩軍繼續交戰，才能從中持續謀利，就算等不到普丁病故，也能拖垮俄羅斯令其元氣大傷。

5月9日是蘇聯戰勝德國納粹77週年紀念日，俄羅斯也將如期舉行慶祝大會，各項情資均顯示，俄國不會輕易停止軍事行動，亦不排除動用核武，美國旁觀不袖手的如意算盤雖然打得滴答響，可別天真的把當事國逼上梁山，倘若一發不可收拾變成第三次世界大戰，後果恐不堪設想！

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