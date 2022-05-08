愛要到什麼程度，才算是最深的愛？我們常說愛你入骨，這是很深的愛。形容一對戀人愛得難分難捨，人們常說他們倆愛得要死，就是寧願死也不願意放棄對方的愛。母親的愛又是什麼呢？《聖經》上，耶穌說：「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。」（約翰福音15：13）

母愛至高至大

有天下午，美國洛杉磯一處民宅發生大火，一個女孩驚慌的哭求大家，救救她的妹妹，因妹妹仍在屋裡。但火勢凶猛，連消防隊員也進不去，大家焦急難過，都在想，小女孩大概已命喪火場了。這時一位婦人推開眾人，衝了進去，將小女孩救了出來。

這位婦人是誰？原來她是孩子的母親。因為當時有人打電話通知正在上班的她，說她家失火了。這對母女雖然都受到嚴重的燒傷，但幸好都救活了。母親為孩子奮不顧身，母愛的偉大，由此可見。

小男孩及兄弟之大愛

有個農村因大雨而發生土石流，一個小女孩生命垂危，需要輸血，一個小男孩表示願意輸血給她，但他捐血時卻一直流淚，醫生問他：「是不是不舒服？」小男孩搖搖頭。那為什麼流淚呢？後來才知道，原來小男孩誤以為捐了血後，自己就會死掉。

問他：「既然以為捐血會死，為什麼還願意捐血呢？」小男孩說：「因為她是我最好的朋友。」這麼年幼的孩子，也肯為朋友捨命，真是了不起！因為他愛他的朋友，愛的力量就是這麼偉大，這麼不可思議。

西漢末年，地有饑荒，盜匪四起，擄人殺之且吃其肉。有位名叫倪萌的人，哥哥被赤眉軍逮住，準備殺而食之。倪萌乃叩求赤眉軍說：「我哥哥多病瘦弱，沒有多少肉，而我比較肥健，願代兄受死。」赤眉軍甚為感動，釋放了他們兄弟兩人。兄弟雖有手足之情，但能夠為對方捨命的仍屬少見，愛的力量真是不可思議。

林覺民與妻訣別書

辛亥革命已一百多年，辛亥革命的成功是中國人脫離長久以來受盡列強屈辱的開始。這期間參與推翻腐敗滿清政府的革命先烈不計其數，他們都是捨命救國家民族的人。黃花崗七十二烈士中的林覺民，尤其令人佩服。

林覺民留學日本，育有一個五歲的兒子，妻子有孕待產，他有千百個理由要活在世間，但他卻毅然捐出生命。他在經香港接應福建志工赴廣州的船上，寫下感人的《與妻訣別書》，並對船上志工說，這次起義，必定死傷慘重，當可喚起國人推翻滿清的覺醒。表示他也預知將獻上生命。

人為人捨命，有救一人，有救數十人、千百人的，亦有救整個民族的。但無論救多少人，能為人捨命，都沒有比這個更偉大的愛了。

耶穌被釘在十字架上，是要為我們贖罪，當我們沒有罪了，才能與上帝恢復父子關係。因此，有一天當肉體倒下時，我們真正的生命——靈魂由肉體中出來，就會到天父家裡去，享受天堂永生之福，所以耶穌就是在為眾人捨命。

現在世界人口七十多億人，這些人都能因耶穌的捨命而獲永生。可惜的是，現在尚有三分之二的人，還沒有接受耶穌為人捨命的大愛，何其可惜。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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