俄烏戰爭已過70天，台灣人的反應究竟是什麼？蔡英文第一時間忙喊「台灣不是烏克蘭」，說穿了就是此地無銀三百兩，害怕台灣成為下一個戰場。然而，隨著戰事拖延，美國及台獨開始洗腦台灣人，稱「只要我們撐得夠久，全世界就會來救台灣」，一味鼓動台灣人上戰場、以烏克蘭為榜樣，渾然不思如何避戰，把台灣人當作棋子。

台灣人透過西方媒體所見，只有無限妖魔化的普丁以及被神化的澤倫斯基。更誇張的是，長年殺戮烏東俄羅斯族裔的亞速營，日前才被俄軍發現在鋼鐵廠挾持平民，竟也變成台媒頌揚的「英雄」。台灣社會不去了解俄國為何被迫發動戰爭，也不探究美國早已培植新納粹對烏東開戰8年，光會跟著瞎喊「和烏克蘭站在一起」，幾個月後媒體也將改報選舉新聞，然後完全把烏克蘭遺忘了。

事實上，同為美國培養的棋子，台灣當然難逃烏克蘭的命運。回顧俄烏戰爭的遠因，便是2014年美國策畫顏色革命，推翻烏克蘭合法選出的親俄政權。也就在同一年，台灣、香港都發生類似暴動，馬英九政府被打成「親中賣台」，兩岸關係急速惡化。從此，美國牢牢操控台灣，配合其「重返亞太」的霸權主義，充當壓制中國大陸的馬前卒，將台灣一步步推向戰爭的邊緣。

拜登上台至今，絲毫沒有緩和台海情勢之意，依舊繼承川普大打台灣牌的作法，助長民進黨「倚美謀獨」的氣焰。

前陣子傳出眾院議長裴洛西將訪問台灣，以及後來改由6名國會議員代替，都看得出美國才剛玩爛烏克蘭牌，就迫不及待再打台灣牌。政客愚弄人民，說這是所謂「堅若磐石」的挺台，但除了徒增兩岸風險，美國究竟挺了什麼？拜登政府重申，會繼續支持台灣自我防衛，所以得利的是美國，上戰場的則是台灣人，不就這意思嗎？

所謂挺台「自我防衛」，一是美國對台軍售，另一就是要台灣加強後備動員、延長兵役、全民皆兵。然而，前者全由美國開出高昂價格、決定出售何種武器，台灣只能照單全收，正如日前美國才剛取消我們的M109A6自走炮訂單。至於後者，講白了就是推平民上戰場「拖時間」，就像澤倫斯基強徵烏克蘭人民當人肉盾牌，不過是幫美國消耗俄羅斯，也幫自己累積與美俄談判的籌碼，如此而已。

台媒時不時便會強調「美國重申對台承諾」，弦外之音就是相當在意美國的承諾。然而，美國承諾的一向就是「支持台灣自我防衛」，於是便落入「你推給我，我推給你」的鬼打牆，美國其實根本就沒承諾。說到底，美國也早開誠布公說過，她要的並非「防衛台灣」，而是在避免與解放軍交戰的前提下，利用台灣消耗中國大陸。正如美國也從未真以保衛烏克蘭為目標，不過是利用烏克蘭防堵俄國，甚至在烏克蘭已成戰場的此時，仍千方百計阻止和談，成全其自身利益。

烏克蘭淪為戰場至今，損失已達6000億美元，要重建至少得花上15年，更別提超過500萬難民流亡國外。普丁基於俄羅斯的國家安全及斯拉夫民族的完整，主張烏克蘭必須中立化，絕不能成為西方遏制俄國的基地，更不容烏克蘭國內的俄羅斯族裔遭受迫害，在情在理。如以海峽兩岸的情況來看，台灣最大的出口市場就是大陸，幾乎就靠大陸維生，文化、血脈、法理都與大陸相連，更地處大陸東南門戶，自然也應與大陸建設共同家園，斷無為美國做看門狗之理。

大陸日益發展壯大，正是台灣青年的機遇，為何要為了美國「唯我獨霸」的心魔，替美國衝鋒陷陣，搞到兩岸緊張對立，為此恢復當兵受訓，甚至要被抓去打仗的境地？美國和台獨分子把台灣搞垮了，再要我們替他們上前線，你願意嗎？

（作者為新黨前主席）