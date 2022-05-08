無須公衛分析，也不必政治解讀，短期內全台灣直接跳升到每天新冠確診「4萬人」的恐怖數字，只是證明了陳時中率領下的防疫早已「徹底失敗」！如今連國際媒體對於台灣「醫療崩潰、快篩劑奇缺、PCR極慢」三大怪異現象，也都直言長期自豪「超前部署」的台灣防疫現況「讓人困惑不已」。

而這還是媒體單就「現象所見」，而非基層大眾的「親身遭遇」！最近舉凡所有曾經在「確診的家裡、排隊的藥房前、擁擠的急診室」，紮紮實實經歷過「怎麼打都沒人接、怎麼問都三不知、怎麼等都沒通知」，親身見證過政府整個防疫行政體系「亂到不能再亂」的無助、抗議與憤怒的人們，都將再也無法相信陳時中侈言「與病毒共存」的一言一行！

超過30萬的確診同胞，超過數百萬在街頭排隊想買快篩劑的民眾，所有被荒腔走板防疫政策「荼毒」過的人們，都會同意陳時中與整個民進黨政府防疫的無能，應該上斷頭台。包括如今「已經崩潰」的醫療體系，連台大醫院急診室都醫護多人確診，並且來到「2人照顧100人」的極端困窘，意味著民眾與醫護此刻都一起深陷絕境。

除了被凌遲過的疫情當事者，恨透陳時中的人們還包括了親耳聽到記者會上被詢問到是否上街頭排隊買快篩劑，陳時中冷冷一句「「我已經有快篩劑，為什麼要去排隊？」的數百萬名觀眾，沒有人能接受陳時中這波疫情爆發至今「完全不上街頭/看快篩欠缺、完全不去醫院/看醫療崩潰」的居高冷漠心態。

當然不是病毒太強，而是這個政府太弱！而且非但弱到雜亂無能，中央疫情指揮中心竟然還趁機在快篩劑的巨缺中，完全違反政府常規的標案程序，明顯蓄意圖利給「綠友友」的特定廠商飽賺一輪！於是這裡還會有一批因為陳時中「擠出國難財、餵飽綠友友」而骨子裡恨透到底的基層族群。

若追溯這兩年多來的防疫表現，陳時中堪稱「竊取」了人氣聲望。他充分利用台灣人民對新冠疫情的恐懼、關注與信任，每日在電視直播的記者會上渲染轉化成自己的政治能量。而他欲蓋彌彰的政治企圖，卻屢屢在自己私生活餐宴飲酒高歌「違反防疫規定」中露出馬腳。4月這波疫情爆發前，陳時中已經排滿行程，到處在拉攏拜票，準備參選。

但比新冠病毒還更「毒惡」的真相是：陳時中對於基層人心人命的冷漠無視。從之前疫苗到此刻快篩劑，舉凡多次涉及疫情預算採購，陳時中全然「決策黑箱作業、預算一手遮天」！屢屢被揭發出蓄意違反政府採購與標案程序，擠壓出一個「時間差」，純粹為了讓「高端、福又達、高登」等特定廠商大賺特賺！

這次因為快篩欠缺的「時間差」，是在4月疫情爆發之際，明明全台灣快篩劑產能每月能達4千萬劑，竟不「即刻徵收」，而是讓「福又達 、高登」這些廠商特許進口、政府採購，最終還讓民眾以百元「高價購買」！這次內幕終於被赤裸揭發，即使「檢調司法不查、監察院毫無動作」，陳時中也已經政治信用徹底破產了。

這一波「恨透陳時中」的人並非國民黨或柯文哲，而是全台灣所有「感染確診、孩子生病、急診室排隊、藥局前等待、等不到簡訊、收不到通知」的所有所有人！陳時中已經不必奢想參選了，他已經是票房毒藥，即使到8月越過疫情高峰，人們終將不會忘記這些「冷血、說謊、圖利」的政治痕跡！

8月依然還會有等不到藥、排不到看診、來不及治療而確診死去的孩子、孕婦與父母，對了！還有那些明明保了險，卻最終被刁難領不到理賠的數百萬人。

（作者為資深媒體人專欄）