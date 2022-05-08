有誰能想到在習近平任內，中國正歷經一波世界百年未有之大變局——中美戰略博弈、新冠肺炎、俄烏戰爭，三大事件無一不對中國乃至於世界發展進程，產生根本性的改變。

不久前的去年七月，在疫情對抗的戰爭中，中共相對低調紀念建黨百年。習近平的賀詞中首先就宣告中共已實現第一個百年奮鬥目標——在中華大地上全面建成了小康社會。小康的定義為何？前總書記江澤民標定為：第一個十年實現國民生產總值比2000年翻一番，到建黨一百年時，使國民經濟更加發展，各項制度更加完善。

發生在習近平任上的建黨百年，西元2021年中國人均GDP經匯率折算達1.25萬美元，已逾全球人均GDP；台灣人、現為北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫則預計，中國最晚在2025年前成為高收入國家。而西元2000年時的中國人均GDP是960美元，至今足足翻了13番，江澤民應該始料未及。

然而在中美戰略博弈、新冠肺炎、俄烏戰爭三大足以改變世界地緣政治格局的巨大擾動下，達成中國邁向建國百年、西元2049年時的目標——全面建成社會主義現代化強國，對於現時執政的共產黨而言將是如履薄冰。「全面建成社會主義現代化強國」定義為何？抽象而言，應是指習近平所提出的「中華民族偉大復興的中國夢」。而具體目標除是業已達成經濟總量躍居世界第二此一歷史性突破，更前瞻的——重返經濟總量世界第一，才是中共與習近平積極想在西元2049年前任內發生的可能事實。

就現況而言，受到疫情影響、國際情勢惡化等不利因素無法排除下，中國經濟成長已見趨緩，今年中國國內生產總值增長目標訂在5.5%，已低於去年的6%，更是32年來經濟成長目標最低的一次。這是自1978年鄧小平改革開放以來首次遭遇的重大挑戰，以往保七保八不再，保六保五成為攻防重點，原該慶祝進入高收入國家的喜悅，頓時有了憂色。

無論如何，再八天後的中國，就將進入建國百年前的一萬日倒數衝刺期，面對不甚樂觀的國際情勢與經濟前景，甚至在地緣政治紛擾下隨時可能爆發的戰爭危機，GDP超越美國成為世界第一的「中國夢」，必將受到影響而有所推遲。

樂觀來說，中國還有27年的時間竭盡一切可能達成目標，而從原先各大國際預測的2030年超過美國的假定，至少尚有17年可供政策彈性調控。在中美戰略博弈、新冠肺炎、俄烏戰爭等三大治理變數，在短期間難以消除的困境下，或許中國更不需以2030年作為前提發展目標，反應重新檢討如何有效消弭不利於繼續推動GDP成長的國內因素此一議題，以17年的時間調整，換取2049年「兩個一百年」達標後的成長空間，一萬日應足矣。

（作者為自由撰稿者）

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