互聯網人才大遷徙圖╱中新社

上月底中共連開三場會議，既是對互聯網1年半整頓的最新表態，也是總結中共二十大前的經濟形勢，在距二十大召開前半年的此際立規結束爭論，並統一口徑全力拚經濟。回顧這1年半互聯網的遭遇，無疑是驚濤駭浪。電商巨頭們重上這門資本課，付出慘痛代價，卻也重新定義大陸互聯網發展的新規範，對大陸走向「共富」時代未嘗不是好事。

以2020年11月3日阿里旗下「螞蟻金服」上市喊卡為分水嶺，北京發起一波互聯網「監管風暴」。表面原因如同該年11月10日大陸市場監管總局發出的《互聯網反壟斷指南》，壟斷資本導致商家只能「二選一」，選擇平台「有我不能有他」，遊戲規則全按平台定，引起眾怒最終導致官府的介入。但除表面因素外，前大陸央行行長周小川道出了深層原因，互聯網發展是社會治理，乃至全球治理的最大挑戰。

阿里巴巴創辦人馬雲前年高調談大陸銀行是「當鋪」，未來金融只能建立在「大數據」基礎上，提醒了大陸兩件事。一是資本發展脫序、資本家支配地位的固化，不僅將支配市場秩序，也將支配政府職能；二是互聯網發展大數據，電商開發AI及基因編輯技術，在市場形成壟斷，很難公平競爭，不僅弱化國家角色，且對社會治理形成重大挑戰，這恐才是互聯網整改的主因。

歷經1年半，大陸國家主席習近平喊出「共同富裕」後，阿里、騰訊、京東各捐千億人民幣助「共富」，團購、視訊等平台不斷整改，騰訊旗下虎牙、鬥魚被禁併購，收縮戰線後便是各龍頭開始15～20%的裁員直至今日。

但在距二十大召開不到半年之際，4月26日中共舉辦財經委第11次會議，29日上午政治局會議，及下午政治局第18次集體學習，已為下半年經濟發展大勢定了調，其中包括房地產及互聯網等關鍵產業，特別提到「完成平台經濟專項整改」，顯示互聯網監管風暴將告一段落。

值得注意的是，習近平針對平台經濟在集體學習會上說了一段「有的放矢」的話，既是區別和資本主義國家發展「互聯網」的不同軌跡，也是為大陸互聯網立下規範。他提到，要培育向上向善的誠信文化，教育引導資本主體踐行社會主義核心價值觀，講信用信義、重社會責任，走人間正道；要設「紅綠燈」規範引導資本發展，加強資本領域反腐敗，堅決打擊以權力為依托的資本逐利行為，查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為。

「健康有序發展」固然是核心，但更重要是拿捏好經濟發展及維穩的重要性。近半年大陸經濟直直掉，採購經理指數（PMI）數月連跌到50以下，城鎮失業率破5.8%，已逾「十四五規畫」及「2035遠景目標綱要」設定的5.5%下限。大陸規畫今年經濟增長目標為5.5%左右，但受疫情、俄烏戰火及互聯網整改等事件衝擊，能否「保四」已是疑問。全力拚經濟，將是下半年的頭等大事。

（作者為資深媒體人）