1988年在正中書局印行，華僑協會總會主編，我著作的《祕魯華僑概況》這本書中，其中有一篇「南美洲的古文明 印加文化」，述及「亞非古文明對美洲印地安文化的影響」。有許多證據顯示，在哥倫布抵達美洲之前，早已經有中國人、日本人、希臘羅馬人、維京人等這些亞、歐、非洲人到達了美洲。

在我國齊 永元元年（公元499年），沙門慧深 來到荊州，說他來自大漢國東二萬餘里的扶桑，其地在中國之東，其土多扶桑木故以為名。他所形容的地方風俗習慣，和墨西哥及中美洲古文明，特別與馬雅族伊薩斯部落風俗習慣相近似。考古學家特別注意到伊薩斯人的金字塔型社廟，和高棉的佛寺頗為相似。

還有歷史學家相信，我國東晉高僧法顯在晉安帝十五年（公元412年），自我國北方港口出發，經過白令海峽、阿拉斯加、北美洲到達墨西哥南方的 阿卡布哥Acapuko，並在當地留下一塊刻有 「葉白帝」（Yeh Pah Ti ）字樣的石碑。法顯和尚（公元334年～420年）俗姓龔，是我國山西平陽郡人。在他六十五歲高齡從長安出發，遠赴天竺拜佛求經。歷經十四年之久，他的西行比唐太宗時赴天竺取經的玄奘大師還早了二百年。至於法顯和尚遠赴美洲之說，證據不足，可能是臆測，只是個傳奇的故事。但是二十世紀初，卻有法國歷史學家，提出 法顯早於 哥倫布到達美洲之說。

考古學家在厄瓜多發現古日本陶器。1930年代在加拿大安大略省尼皮岡湖墓穴中發現古代北歐的刀、盾、戰斧。美國維吉尼亞州農莊，掘出和古希臘羅馬相似的鐵器。在祕魯道禧育市（ Trujillo） 掘出金屬女像，她脚踏龜蛇，像邊並刻有「或南田井」四個漢字，德國考古學者 荷西 金密契（ Jose Kimmch） 考証是中國古物，並且已埋在地下達千年以上。1865年祕魯考古學家掘出一座純銀打造的女神像，她身上沒有什麼裝飾，但是手扶有中文「武當」二字的盾牌。1866年祕魯工程大學教授 戴多利哥 俄拉契阿（ Teedorico Olaechea ）在祕魯南部 衣架市 Ica 田莊 ，發現一具已經有千年歷史的木乃伊，其傍有一陶盒 ，盒上有「本日」及「廿日」四個漢字。另一千年以上木乃伊旁還發現「結繩」，如今祕魯印加土語「Qipus」，就是華語「記背」二字的發音，指如同中國上古用結繩的方法，用以方便「記憶」、「背誦」。由以上種種的發現，美洲早在哥倫布於1492年10月抵達美洲巴哈馬群島之前，就有中國人、日本人、希臘羅馬人、維京人等亞歐非的人到達美洲了。

我們很多人對古代船舶有些誤解，中國、羅馬早年就有很多大船舶，比哥倫布航行至美洲的三艘船中的旗艦百多噸的「聖瑪利亞號」大上十倍以上，可以載運六七百人。我國晉代 慧深法師 時代的船舶就很巨大，經常往來廣州、日本、印度，中途停靠東印度群島，橫渡太平洋、大西洋根本是很平常的事。航海冒險家挪威人 托爾 海雅達（ Thor Heyerdahl） ，他在南太平洋法屬馬盔攝斯群島，發現許多古物，他並從土著口中聽到許多傳說，跟祕魯古代流傳下來的非常相似，因此他相信上古的南美印地安人早已有了遠渡太平洋的壯舉。所以他就憑他的木船「康狄基號」，利用信風、海流成功地橫渡了太平洋。後來他更用祕魯印地安人的紙草船「日神號」航行，証明了非洲的埃及人可以利用纸草船遠航至中南美洲。

電腦工程師 安特萊因（ James Enterline ）為了解開北歐人深入北美地區的歷史之謎，花了六年功夫，在歐洲各國圖書館，搜尋古地圖，並且親自到 格陵蘭、冰島 考察各航線，著成《維京人的美洲》一書，証明北歐人曾經深入北美地區的實情。

我們由以上的記述，可以証明早在1942年哥倫布到達美洲之前，已經有很多亞歐非洲的人，早早已經到達美洲。歐美一些人士認為「哥倫布發現了新大陸」，那不是事實。（作者為前僑委會駐祕魯主任）

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