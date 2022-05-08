近日，寫字樓裡的職場男女重新回到廚房陣地，卻發現，自己對食材的處理和保存十分缺乏經驗。一時間，如何保存蔬菜肉類的文章佔據了頭版頭條，成了爭相傳閱的生存寶典。

其實，上溯一到兩代人，人們還有對糧食緊張的記憶，會提前準備一家的口糧。耕地的農家一般都有一個存放糧食的地窖或者堆放稻穀的空地，城裡人也往往有擠滿一整個陽台的大白菜，儲備一整個冬天。

在其他國家，也有這樣一群人，即便身處現代都市，處於和平年代，也時刻把糧食的緊迫感帶到日常生活裡。

在美國，這樣的人被稱為「prepper」，他們的倉庫裡有應急發電裝置、急救包、生存刀具，還有能存放20年的罐頭和壓縮餅乾，時刻盤算著自己僅靠這些囤貨能活多久。

這樣的「末日主義者」在美國中西部並不罕見。一部分極端宗教主義者，他們真情實感地相信世界末日的來臨：「到了大洪水時代，那些不會生存本領的人都將成為達爾文法則下的犧牲品。」還有一部分prepper是擔心戰爭、瘟疫、動亂、災荒。

同時，美國中部地區常年遭受颶風和龍捲風的襲擊，西部的加州也處於地震帶上，為了躲避地面災害，往往需要藏身地下室。遇到斷水斷電的情況，這些「末日存糧」將派上大用場。

美國超市裡售賣的急救食品「emergency food」大多是超長保質期的罐頭、壓縮餅乾、意面以及凍乾肉塊。要想達到15年以上的保質期，對包裝材料和乾燥技術都有很高要求，食材的選擇也頗為受限。

換句話說，生產商和購買者們考慮的是「能不能長期儲存」，「能不能提供足量卡路里」。至於「好不好吃」，那是另一回事了。反正網站上列出來的都是蛋白質含量、重量、卡路里等信息，對於味道絕口不提。

而日本的災害糧，就在儲存性、便捷性之間找到一個平衡。

日本是一個地震、海嘯多發的國家，所以每家每戶都準備了應急的糧食和飲用水，以備不時之需。搬家到新的街區，也能收到一份防災手冊，指導你做相應的儲備。

這些緊急情況下的食品被稱作「非常食」（「非常用保存食」的簡稱），保質期一般在2-5年，日本家庭會定期清點一遍這些食物，及時更換補充，也會吃掉即將過期的食物，順便品鑒一下，哪款比較好吃，可以多囤一點。

多發的自然災害和民間的防災教育催生出了龐大的「非常食」供應市場。開發出受人喜愛的賑災糧是很多食品企業的驕傲。

很多博主會測評市面上的相關產品，拍攝試吃視頻。每年日本媒體也會評選出最受歡迎的「非常食」，成為大家購買時的風向標。

很多知名食品品牌都開發了相關產品，讓人們在非常時期也能吃到熟悉的味道。比如吉野家的罐頭，有經典的牛丼、豬肉丼，保質期3年，和門店裡口味相當，是近幾年大家最愛囤的「非常食」之一。

果蔬汁國民企業KAGOME也推出了3年質保的「長期保存版」果蔬汁，每瓶果汁可以滿足一天的纖維素和維生素攝入量，還有蔬菜粥和番茄濃湯，讓被困家中的人保證飲食的營養和健康。

最近風靡日本的還有Bo Lo』Gne的罐頭麵包。在罐頭內保存三五年後仍然能保持鬆軟的口感，因此大受歡迎，一度很難買到。甚至很多人到手就直接打開吃了。

日本有一家專做應急食品的品牌叫做Onisi（尾西）。它擁有多種食材處理的專利技術，是賑災糧市場裡當仁不讓的「老大」。

Onisi的拳頭產品就是 「阿爾法米」，一種經過澱粉預糊化處理之後再脫水的米飯，可以保存至少5年。使用時無需加熱，只要加上一點飲用水，就能把它還原成白米飯、蔬菜拌飯、金槍魚飯……口味多樣，深受民眾歡迎。

這種快捷的米飯還被民眾開發出了更多吃法。加上KAGOME的番茄汁，就能得到一份茄汁燴飯。倒入蔬菜汁，再加上一些香料，就變成東南亞風情的咖喱飯了。兩個產品搭配售賣的組合也有很高的人氣。

在日本，這些應急食品同樣受到戶外愛好者的歡迎，尤其是阿爾法米飯製品，每袋重量只有100g。在背包中拿出兩袋，倒入水，一頓簡易的露營午餐就解決了。一些登山用具的品牌也會用到相同的技術，生產戶外食品。

搭配好的應急套餐也常常按照3天/人的量來進行配置。圖：store.shopping.yahoo.co.jp

囤放應急食物不只是家庭的必修課。學校、圖書館等公共場合也會購置，並且定期更換。快要過期之前會贈送給有需要的學生、教職工，或者作為登山社團的補給。

希望大家都能儲備一些食物以應不時之需，也希望你的儲備永遠不會被用上。（小芃）

（本文來源：「環行星球」公眾號）