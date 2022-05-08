海峽兩岸目前都在為新冠疫情奮戰，台灣轉向「與病毒共存」，大陸堅持動態「清零」，在防疫相關部門忙得不可開交之際，陸委會和大陸國台辦的口水戰卻不斷。

最近台灣民眾大排長龍買不到快篩試劑，大陸國台辦7日表示，台灣有關企業機構需要對接大陸相關生產企業洽商採購快篩劑，大陸有關方面願提供協助。對於陸方這番好意，陸委會卻批中共與其藉機分化，不如盡心照顧在其封城措施下的苦難人民。

對普羅大眾來說，最近確診數日日爆量，需要快篩劑的人龍包圍藥局，外媒還警告，台灣恐在夏季前造成前所未有的死亡率，而陸委會的回應看來並不想要讓大陸協助解決台灣的「快篩之亂」，但這種只問政治攻防，不顧人民死活的說法，並不會為蔡政府加分，無助撫平民怨。

相對地，在野黨政治領袖的回應就務實得多。民眾黨主席柯文哲說「在商言商」，大陸若要賣，價格多少、品質多少，按照國際商業往來條約處理就好。國民黨主席朱立倫則說，新加坡在4、5個月以前，韓國、紐西蘭在2、3個月以前，都已經準備好快篩劑了。為什麼要讓人家有見縫插針的機會呢？讓民眾有充足的快篩劑才是重點。

或許是感受到高漲的民怨，中央疫情指揮中心指揮官陳時中稍後表示，中國相關意見可根據法規辦理。但人民沒有樂觀的理由，因為進口快篩劑看似條條大路通羅馬，但實務上更像是「綠能，你不能」。

前衛生署長楊志良上周表態要捐1千萬劑大陸製造、歐盟核准的快篩劑，衛福部回覆，捐贈快篩劑要檢附美國、加拿大或澳洲核准證明，不接受歐盟核准證明。但後來卻被揭發，衛福部緊急向多家廠商採購快篩劑，其中包括從小吃店變更為生醫公司的高登環球，以200萬資本額就想吃下16億元快篩劑的標案。這也讓楊志良之前質疑，民進黨政府以高於市價行情購入快篩劑賣給民眾，是為選舉買票或籌措競選資金的說法更有說服力。

台北市副市長黃珊珊指出，若要走向與病毒共存，政府必須給予最基本的武器，否則就是棄守、甚至投降。經濟部雖在當天深夜發文反擊，說只要符合相關法規，政府皆允許進口快篩劑於市場販售。但問題被柯文哲市長點出關鍵：講一大堆理由，「老百姓買不到快篩劑就是買不到，這就是重點」。

此次陸委會回擊國台辦，短短幾句話，沒有站穩「政府應該解決問題」的立場，更讓兩岸關係尖銳化。這樣的發言，不如不講，此時打防疫口水戰真是太多餘了。

2009年，台灣發生莫拉克風災，據陸委會的報告，若將物資折現，大陸捐款總共將近40億台幣，此外還有1000棟組合屋，比起媒體統計的日本捐2099萬元、美國820萬元，金額之大，可見兩岸血濃於水的感情。對照今日陸委會和國台辦的對話，經常惡言相向，令人感慨蔡政府是太政治，也太脆弱敏感了。

（作者為大學教師）