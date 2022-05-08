當國際社會聚焦俄羅斯與烏克蘭戰爭之際，美中兩大強權及主要國家依然積極部署因應印太地區新局面，爭取領袖地位及主導權，競爭將更趨激烈。值得注意的是，在烏克蘭戰爭衝擊之下，傳統地緣政治操作及維持優勢軍事力量主張抬頭，處境相對弱勢的台灣如不能體察形勢，甚至寄望在烏克蘭危機導致的變局中尋求突破，將是不切實際的危險思維。

大陸不會任憑美國宰割

美國國務卿布林肯原本訂於5日發表「中國戰略」演說，因感染新冠肺炎而推遲，美國媒體分析，布林肯發表演說的時機與背景頗為特殊，其主要傳達的訊息就是重申、再確認，即使烏克蘭爆發戰爭，美國的首要地緣政治對手及挑戰仍是中國，而非俄羅斯，而美國戰略主要目標之一就在恢復往日的政治與經濟領袖地位。

而具體作法就是整合區域內的盟邦與夥伴，形成強大的「抗中聯盟」，但中美同時加強雙邊關係的戰略及風險管控，避免全方位競爭失控導致衝突發生。拜習第二次視訊對話後，美方並未承認、也沒有否認中方傳出的「四不一無意」原則，代表「美國無意與中國發生衝突」應是雙方的基本共識，如再考量美中雙方目前以處理內部問題優先，因此，可以合理評估至少在短期內，如各方都不跨越彼此紅線，審慎維持護欄，短期內，台海和平穩定現狀應可以維持。

但就中長期而言，世界秩序正處於十字路口，各主要國家都企圖影響未來走向，在印太地區，美中強權無論在經濟、外交及軍事領域都展開超前部署，單在5月，拜登總統將於12到13日在華府進行與東協的峰會，然後於20到24日訪問亞洲，第一站是韓國，給足了韓國新任總統尹錫悅面子，企圖正式將韓國拉進反中統一戰線，拜登並將前往日本出席四方安全對話（Quad）峰會，進一步強化、整合美日澳印四國聯合對抗中共的步調。

大陸不會任憑美國宰割，烏克蘭戰爭打亂了中國跨越歐亞大陸的「一帶一路」計畫，習近平也將目標轉向東方，鎖定印太地區。韓國雖轉向美國，但由於北韓問題及密切經貿關係，韓國親美並不一定反中。而在與美國爭取東協國家中的角力中，東協國家不會輕易在兩大強權中選邊。

在經濟領域，除了主導《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），大陸已申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）及《數位經濟夥伴關係協定》，希望以經濟力量突破美國的封鎖。習近平本月初在博鰲論壇提出「全球安全倡議」，雖然具體內涵仍不明朗，但與經濟手段環環相扣，都是要提升在印太地區的實力展現，反制美國主導的極權對抗。

美中無意因台灣生衝突

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾表示，各界對中國在太平洋地區擴大影響力的擔憂與日俱增，北京上個月與索羅門群島簽署安全協議，更凸顯這項憂慮，也代表了中國絕不滿於局限第一島鏈內的現狀，美中在印太地區的勢力範圍之爭將會更形激烈，中共航空母艦「遼寧號」率領8艘軍艦突穿島鏈就是個指標。

而最令人擔憂的是，由於烏克蘭戰爭的啟示，維持強大、優勢軍力思維將是未來趨勢所向，印太地區的軍力對峙提高、軍備競賽加速即可能成為新常態，大國爆發衝突的機率上升，而最熱點就是台海，台灣必須承擔更大、甚至全部的防衛責任。

在檯面上美中全方位競爭更趨白熱化之際，卻又出現了一些微妙轉變，如美國權威「皮尤研究中心」最新民調顯示，烏克蘭危機後，25%美國人視中國為敵人，比上次調查的34%減少，美國人對中國的觀感有所改善。美國貿易代表戴琪表示，將考慮使用所有工具應對通膨上升，包括降低中國輸美商品關稅；在俄烏衝突中，美國官員樂見中國並未公然提供俄國軍事和經濟協助；甚至眾議院議長佩洛西因新冠肺炎取消訪問台灣，化解了一場潛在政治風暴，都被解讀為美中不希望雙邊關係繼續緊張、惡化的跡象。

短期內，美中無意因台灣問題發生衝突，對台灣是極為難得的機會之窗。世局動盪之際，各主要國家無不積極、靈活部署因應變局，創造有利地位，爭取最大的國家利益，台灣也需要靈活調整與美中之間的關係。