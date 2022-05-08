香港第六屆行政長官選舉日前在灣仔會展舉行。五年一度的香港特首選舉是香港政壇重大事件，尤其是在完善選舉制度下香港特首選舉更加備受外界關注，這個新節點對於未來香港發展方向產生絕對性的影響。此次選舉是香港全面落實愛國者治港及愛國愛港之一國兩制。李家超先生提出「以結果為目標解決不同問題、全面提升香港競爭力、奠定香港發展的穩固基石」之三大施政方向。

本屆將由1461名委員組成的選舉委員會選出行政長官。李家超取得786張提名票，取得足夠提名的參選人。由於疫情關係，此次選舉不再設立邊境投票站，選舉委員會五大界別的選委將分時段來到投票會展主投票站和竹篙灣社區隔離設施投票站投票。

整體來看，首先，這次行政長官選舉李家超候選人深受香港市民寄予厚望，當然反中反共反港人士不會對李家超有任何期待，足見香港仍呈現二元對立情況。

其次，就內容來看，李家超先生方向是清楚的，用字是淺顯的；以香港問題為導向，以解決問題的結果為目標。再者，李家超正視香港存在既存制度性障礙，香港存在民生經濟與社會恐慌風險。

另外，在做法上強調大陸與港府相助，非單純大陸單方或香港單方解決。此外，李家超特別關注香港青年及著重問題的解決。

總之，香港普遍存在信任危機，包括北京與港民、港府與港民、港民與港民間。李家超先生需要以實際的執行力與魄力，大開大合，以行動來喚回港民對港府的信心。雖然此次只有李家超一人，但也是經過法定程序所呈現的結果，故一人模式之質疑恐就多慮了。（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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