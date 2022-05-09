1980年04月18日警備總部軍事法庭在台北軍法處舉行合議庭，公開審理美麗島事件。（中時攝影組攝）

筆者持續討論「蔣經國放手民進黨組黨的陽謀」的相關話題。本次的主題繼續民進黨組黨7年前1979年12月10日發生的「美麗島事件」研究，主要引用2022年1月國史館與國家人權博物館出版張世瑛、林映汝編輯《美麗島事件史料彙編》第二冊，由官方的機密文件了解當局對於「美麗島事件」形成的過程。

《美麗島事件史料彙編》中的資料選擇與討論。

一、民國68年（1979）10月15日，（《美麗島事件史料彙編》（二），第285－298頁）

施明德、張美貞等9月29日在高雄市研討有關反對黨組織問題資料，1979年10月15日，國家安全局資料（圖文：龍城飛）

主旨：檢送施明德、張美貞等9月29日在高雄市研討有關反對黨組織問題資料。

施明德：

1.現在「黨外」看到台北、高雄服務處搞得不錯，所以台南、彰化都競相要求成立。服務處在於從事黨外政治活動，不能把主旨歪曲。

2.目前高雄服務處最大的危機是周平德，其人平時難與相處。俟再觀察一段時間，如仍不改，就將高雄服務處重新改組，把他排出去，現在不宜直接衝突，且只能插手高雄地區基金會的事，服務處是總部的，他無權干涉。林景元擔任基金會主委太軟弱，以後基金會要每月召開一次。

3.黃信介希望許信良出國後讓黃天福（黃信介胞弟）加入五人小組，以鞏固黃信介的地位。

4. 聯誼會是先天不足，後天失調，目前最熱衷者有張春男、呂秀蓮、周平德等，彼認為沒有總部的補助，仍可生存。其實聯誼會是栽在陳婉真的手裡，陳婉真出國後，台灣之音大肆渲染，把聯誼會搞垮了。

5.我已將在台灣設立11個美麗島服務處的消息告訴幹事會及義務工作隊，把事情（工作）分出去，免得大家認為：我一個人在掌權。

6.黨外總部就像中央黨部，下設有各組，負責各方面的事務。現先把架構建立起來，再充實內容；因為國民黨可以容忍，趁機趕快成立，這是富有危險性的工作，待國民黨不能忍受那就難了。

7.各地服務處的組織，就像一個大漩渦，越捲越大。我們的方法是先求形式的突破，再求內容的充實。現在國民黨正在忍受中，我們再進一步，他們還會退一步。現在我要2個月內完成設立各地服務處，然後在在總部設立秘書處，遴選負責人及新聞幹事、參事等。

8.每個人都想有頭銜，這是政治奧妙之處；我寧可讓他們掛個空頭銜，也不願大家互爭主任或副主任。再說總部也需要人選，負責和八十年代或春風雜誌協調聯絡事宜。需要一位新聞幹事，迄未尋得適當人選，或許這一工作就由我或張俊宏來做。

張美貞：

1.高雄服務處中以楊青矗較佳，如果他走的路線沒偏差，做事、談話算很得當。

2.周平德是最大的問題，自命清高，開口閉口就說：地區常司令對他如何如何。

3.黃天福很老實，不會把權。呂秀蓮對自己的實力估計錯誤，她與張春男奪權實在太明顯太厲害了。

4.聯誼會組織虛有其表，今天開會張春男遲到，手持麥克風，這是他認為施明德搞美麗島，他就來搞聯誼會互別苗頭。所以，你（施明德）別插手聯誼會，讓其自生自滅。聯誼會成立的目的，在促使政府恢復選舉，做其他的事就讓人莫名其妙。

5.呂秀蓮所著「台灣的過去與未來」被查禁後，即高興的通知我說：提高了該書的知名度。今天在會場竟自己賣，不由總部統一販賣，簡直在斂財。我曾問她為何如此，伊告以：帳目不清。其實總部是服務性質，帳目實在難算。

6.黨外書籍最近不及一個月已售出十餘萬元。

7.黨外總部的組織太龐大了，人、事又少，有些不切實際。固然，總部是中央黨部的組織，但都是空虛的；現整個總部好像只有我們兩個人，而各服務處設立後，我們並不了解其派系及困難。因此應一步步踏實的做，不做不切實際的擴充，否則連出版社都會虧掉。

8.我同意施明德的構想，我們應該是視需要擴充組織，而非擴充後大家無所事事。現在我覺得黨外總部亂七八糟，大家職位高，但沒幾個真正做事的。

對於以上對話，筆者評論如下：

第一、1979年9月29日施明德與張美貞等在高雄市研討有關事宜，警總方面10月15日辦理簽呈呈閱，此稿不長，整理期經過兩個星期，應不屬緊急事宜，但是所透露的意義十分重要，主要在於施明德表現出其企圖心、組織力以及當時全省反國民黨的黨外聲勢的高漲。

由於台北、高雄美麗島服務處搞得不錯，台南、彰化等地要求成立。施明德乃計畫在全台設立11個美麗島服務處，專責從事黨外政治活動。並謂「黨外總部就像中央黨部，下設有各組，負責各方面的事務。現先把架構建立起來，再充實內容；趁國民黨還可以容忍，趕快成立」，事實上，已經在組黨。如果讓施明德的計畫逐一落實，以兩週成立一處速度，半年之內，「美麗島政團」聲勢浩大，以地方勢力對抗中央，以在地政治人物圍困外省統治集團的局面將清楚浮現，在之後平均兩年一次舉行的地方議員、縣市長與中央民意代表選舉，以本省、外省人口五比一的懸殊比例下，國民黨在選舉中只會節節敗退，國民黨當局將面臨1949年時被中共以鄉村包圍城市戰略擊潰的危機再現。任何人在當時的國民黨上層掌權，皆不可能束手待斃，產生及早消滅剛剛浮出的美麗島勢力的心思是非常正常的事。

第二、美麗島集團剛剛成形，搶位子、搶出鋒頭的情形是自然的，許多參與者來自基層，素質不高，也屬正常，施明德對此現象覺得並無不當，說明他確實有革命家的思維和風範。他在1964年被以叛亂罪判處無期徒刑，1977年減刑釋放，期間他苦心閱讀各類能看得見的書籍，筆者認為他對於美麗島集團的布局，頗有毛澤東、劉少奇、周恩來的大開大闔架式，而不是國民黨式步步為營的模式。後來民進黨的發展思維與作法，亦不承繼證明已經不成功的國民黨遺緒，而多學習中共的戰略戰術。由此，筆者認為兩岸關係由共產黨和民進黨對峙，頗有可觀之處。

第三、張美貞為張俊雄（後陳水扁時期的行政院長）胞妹，其和施明德對話頗為得體，對於施明德的天馬行空，起相當務實的作用。

二、民國68年（1979）10月16日，（《美麗島事件史料彙編》（二），第292－294頁）

主旨：檢送黃信介、姚嘉文、施明德等9月28日在高雄市美麗島服務處集會後私下談話資料。

黃信介：

1.民主政治下的選舉，不應限制候選人的學歷，因有些人學歷高而無品德，學歷低卻肯為百姓服務。因此，應由老百姓去選擇。

2. 選舉法規中亦不應限制助選區域。姚嘉文等所撰「選舉法規試論」一文，將刊載美麗島雜誌第二期。

3.爾後演講要針對國民黨，向老百姓說明國民黨和共產黨鬥爭之經驗，可能會打敗共產黨。但他們（國民黨）對統治台灣卻毫無經驗，故始終無法治好台灣。

4.我們要掌握春風雜誌的政治路線，不能有所偏差，故美麗島投資春風雜誌，另派人監視其路線。

5.美麗島與「八十年代」同為黨外雜誌，但路線不同，康寧祥是要藉「八十年代」與國民黨溝通意見，我們是以美麗島向老百姓表明我們的政治理想。「八十年代」都派人到本社觀摩，而卻不准我們去看他們怎麼做的，以後不要他們派人來看。其實康寧祥如此做又有什麼用呢？黨外如果沒有地位，我們又有什麼前途？

6.10月2日，余登發生日，因其屬統一派，立場與我們不一樣，故不想參加。（按黃友仁等在鳳山國父紀念館為余登發舉行慶生會，黃信介未到──余登發當時在獄中，筆者註）

施明德：

1.姚嘉文、張德銘、林義雄草擬的「選舉法規試論」，太保守了（姚嘉文隨稱：那只是試論而已，尚未定稿，還要討論）。

2.以後我們做事都要有計畫，分工負責，黃信介僅作大方向之決策，不必事事親自處理。各縣市服務處之成立，不能太過緊張，最好兩週成立一處。

3.渠與統一派王拓、蘇慶黎負責之春風雜誌商討結果，原則上由我們經銷，但書內不可有像鼓聲雜誌之創刊詞，因該刊即因創刊詞不當而被查禁。

對於以上對話，筆者評論如下：

第一、由黃信介的指示，說明他不是簡單型的地方政治人物。他認為「國民黨對統治台灣卻毫無經驗，故始終無法治好台灣」，這樣的評語，警總蒐集以後，層層上報，未見有國民黨高層以此來向黃信介請益，如何改弦更張，治好台灣？卻反而計畫將為首的黃信介抓捕起來，那麼，所謂國民黨高層，豈不是「阿斗治蜀」、「為淵驅魚」嗎？

第二、黃信介不能善用溫和派的康寧祥系，情緒化地抵制統派的高雄大老余登發，以及不信任王拓、蘇慶黎（父蘇新，早期台共）等年輕本省籍統派，也說明其易受身邊下屬耳語左右而格局不夠的情形。

第三、施明德希望黃信介僅作大方向之決策，說明二人分工合作方式明確，實際工作由施明德負責，「黃施結構」確實有利於美麗島政團發展。呂秀蓮在《重審美麗島》第106頁中說：「張春男認為美麗島政團的權力結構可以用五位一體表達：黃信介是帽子，許信良是臉譜，姚嘉文是頸子，張俊宏是胸膛，施明德是兩隻腳。要使五位一體產生活動力，非靠雙腳勤於走動不可。」

三、民國68年（1979）10月16日，（《美麗島事件史料彙編》（二），第292－294頁）

主旨：檢送施明德等10月12日在高雄市美麗島服務處集會談話資料。

施明德：

1.美麗島高雄服務處，周平德與楊青矗不和，由於高雄市係重點地區，組織必須嚴密龐大，故擬請陳菊至高雄接任充當連絡人。

2.10月13日社務委員會議將研討成立書報公司，以統一發行黨外書籍。10月25日光復節台中集會，要周密計畫，擺硬姿態活動。

黃德和：台灣1300萬同胞賺錢養400萬外省人，還受他們的統治，實在不公平。

王天償：我們政府無能，國會裡盡是老頭子。國民黨辦的選舉，沒有一次是公平、公開的，都是做票所贏得。台灣人是人家的附屬品，真可憐。

蔡有全：

1.我在美麗島總部辦理配銷運送工作，根本不受重用，做得極為煩厭。

2.此行引導亞洲人權協會港籍何姓會員，南下高雄訪晤被國民黨列為的陰謀份子及教會偏激份子鄭兒玉等人，目的在蒐集有關台灣人權及美麗島各縣市發展情形等資料。

3.陳永善（即陳映真，筆者註）被捕，調查局人員未按法定手續於半夜撬開門鎖，擅自闖入陳宅逮捕。所以美麗島首要份子當即召開會議，雖然陳某是統一派，立場不同，但基於人道，決定由施明德、艾琳達電告「美國台灣之音」及「美國世界作家協會」展開救援行動。

4.案發當日，陳永善家屬即通知在美國胞弟，告訴在美國哈佛大學準備演講的陳鼓應，渠即將演講題目改為陳永善與台灣前途，控訴國民黨實施軍事統治及屢次迫害陳永善之詳細經過，當場痛哭流涕。數日後，美國各報大幅刊載。被捕後翌日即交保釋放。

謝秀雄：美麗島雜誌第二期，在台南銷售甚佳，引起警察眼紅，而去沒收。經銷書店來電告知，我即向警察局長表示：「沒收可以，但要開收據」，結果不敢再沒收了。

對於以上對話，筆者評論如下：

第一、美麗島高雄服務處中周平德與楊青矗不和，而在1980年6月2日「高雄事件」司法部分審理終結宣判，其中，周平德與楊青矗皆判有期徒刑6年。後來二人有沒有關在一起，需進行了解，因為張俊宏先生告知，警總、調查局皆善用人與人之間的矛盾處理異議人士。

第二、施明德調陳菊至高雄接任美麗島服務處連絡人，造成日後陳菊在高雄長期經營的源由。陳菊能夠慢慢出頭，和她長期不與同儕爭競以及多做溝通與服務工作有關。

第三、黃德和說「台灣1300萬同胞賺錢養400萬外省人，還受他們的統治，實在不公平」，以及王天償說「我們政府無能，國會裡盡是老頭子。國民黨辦的選舉，沒有一次是公平、公開的，都是做票所贏得。台灣人是人家的附屬品，真可憐」。這樣的話，應該是當年不少台灣基層社會普遍的心聲，國民黨當局來台逾30年，中上層人物漸次習慣安逸的環境，卻和台灣地方與基層、底層脫節。筆者認為國民黨在台灣的建設有目共睹，且多數外省族群並未從中獲利，相對於中共在大陸的施政，1980年代末以前，國民黨成績基本有80分，應是公平的，但是國民黨未能帶領外省族群與台灣社層融合，確實是很嚴重的一個問題。

第四、由陳映真（陳永善）被捕事件，說明國民黨當局當時處於風聲鶴唳的心理狀態。陳映真在1968年由於組織讀書會閱讀馬列主義被捕，判刑十年，1975年減刑出獄，卻由此名滿天下，徐復觀稱其為「台灣海峽第一人」。1979年，國民黨當局將美麗島人士視為主要「敵人」之際，突然逮捕左翼的陳映真，卻立刻遭到海內外文學家、異議人士以及國際媒體關注，致國民黨當局馬上放人，此出爾反爾，實在是得不償失。毛澤東在解放之初，形勢不明，且共產黨人多來自農村，交代共產黨人不要「四處出擊」，也就是要低姿態，「分進合擊」以掌握全國。國民黨當局在1979年，遭美國政府「出賣」後，未能定下心來穩紮穩打，反而「四處出擊」，後來就是「四處碰壁」。

初步的小結

呂秀蓮在《重審美麗島》〈序言〉中說：「美麗島事件是台灣民主化運動的分水嶺，它對政治、社會、文化方面，都產生了相當大的衝擊和蛻變。在此之前，台灣處於政治恐怖、社會陰暗、文化荒蕪的狀況，在此之後，台灣逐漸呈現政治民主、社會開放、文化蓬勃的生機。」呂秀蓮的觀點，是否主要對於當年爭取民主政治的黨外人士（尤其是受害者）為真？而對於國民黨的支持者來說，是否可能由於不曾感受到壓迫，以及對國民黨在台灣治理成績總體感覺良好，而不完全同意呂秀蓮的說法？

筆者在1980年以後的郝柏村日記與回憶錄中並未看見其同等於呂秀蓮對於時代變遷的感受，說明當年以至於今天，許多的國民黨支持者仍缺乏重要與深刻的歷史回顧與反思，不能認識其今日的處境是過去的歷史所演變過來的。1980年的中華民國的政治改革以及台灣的社會改革已經到了臨界點，抗拒改革的結果造成國民黨在台灣統治的根基動搖而迅速衰退。如上期筆者的文章中所述，1980年以後，國民黨外省集團政權由於處置美麗島人士過於急遽，使得美國政府與媒體以及許多島內外的知識分子感受不佳，事實上也沒有能夠壓制台灣本土政治力量的興起，反而創造了許多「美麗島英雄」。待黃信介等人出獄後接掌成立不久的民進黨，如猛虎出柙，蔣經國先生過世，原國民黨上層即開始瓦解。筆者認為呂秀蓮所描繪的「美麗島事件是台灣民主化運動的分水嶺」，是有洞見的，但是需要進一步地具體分析。

警總保安處函國安局情報報告，為美麗島雜誌社高雄市服務處舉辦演講會報告（1979年12月10日）（圖文：龍城飛）

另外，筆者注意到，許多當時的美麗島會議非常小型，而警總卻能及時取得內部資訊，說明其在黨外中布線既深且密。有些內部的談話，只有2、3人在場，在這樣的情況下，警總仍能及時取得情報，其中有一個人是警總或調查局內線，應屬可能。至於有沒有可能，有時候2、3人都是內線，彼此屬於不同上級，那麼他們的對話就太戲劇化了。筆者講這樣的情節，不是沒有道理，下期分曉。

（作者龍城飛，原名楊雨亭，國立台灣師範大學歷史學博士）

【未完待續，龍城飛專欄每周一刊出】