近年我們常看到出口連20紅，外銷訂單連25紅之類的標題，可以充分感受到春暖花開的景氣與喜氣。然而，這當中雖有真實的成分，卻也有物價膨脹的水份。排除物價，還原實質成長之後，我們會發現，如今的景氣正在改變。

每月政府公布的出口、訂單、批發、零售、薪資等數字都是名目（nominal）統計，也就是以當期價格為基礎的數字。當數字升高，有可能是「量」的提高，但也可能只是「價」的膨脹所致。若名目值的上揚是來自價的膨脹，而非來自量的成長，有可能只是虛胖。為此，多數指標總會另外再發布一個實質（real）統計，以排除價的波動，來評估量的變化，像經濟成長率衡量的就是實質GDP的變化，此外，過去常聽到實質薪資倒退15年，也就是這個概念。

目前不論出口、訂單、餐飲、零售或薪資，表面看來都不錯，然而把物價膨脹的成分一排除，便會現出原形，情況未必那麼好，譬如說，今年第一季海關出口成長23.5％，這是非常了不起的成績，惟經出口物價一平減，實質出口量只成長了8.3％，只有原來增幅的三分之一，兩者有天壤之別。

再如疫情期間影響最大的零售、餐飲業，依甫公布的3月份資料，表現也都很不錯，零售業的營業額創歷年同月新高，年增率4.8％，餐飲業營業額也是歷年同月新高，更高達6.8％，但先別高興太早，這個好成績是拜物價調漲之賜，以物價指數平減，還原真相，零售業實質成長率只有0.95％，餐飲業也只成長1.99％，兩相比較，差距不小。

對於去年經濟成長超過6％，創下近11年新高，各方都企盼能分享這個成長的果實，依近日公布的調查結果，今年前兩個月平均每人總薪資年增率2.42％，雖然不多，還算差強人意。然而，一經物價指數平減，還其本相，今年前兩個月實質總薪資反而出現0.16％的下滑，換言之，國人的實質購買力不升反降，根本沒有分享到成長的果實。

在眾多指標裡，經濟部公布的工業生產指數是一項「量指數」，已排除物價膨脹的成分，今年以來工業生產指數的表現，就沒有其他指標那麼好看，3月年增率2.15％，其中製造業年增率更僅1.95％，雙雙創下近22個月最低，與去年兩位數成長相去甚遠。而製造業27個中業別裡，便有11個業別的產量比去年同月下滑，這與大家印象中的連19紅、20紅的熱絡，已不可同日而語。

這一波指標深受物價干擾，今年以來，除了大家熟悉的消費者物價大漲，生產者物價、出口物價、進口物價及躉售物價漲得更凶，皆比去年同期漲逾一成。出口、訂單、生產、銷售原本亮眼的名目成長率，扣除這一成的漲幅，實質成長率馬上矮了一大截，總而言之，在如今物價高漲的年代，經物價指數一平減，所有統計上的東風，全轉為西風了，景氣的春意全消，秋意漸起，若有人問：名目與實質何者為真？顯然，實質統計更接近真相。

事實上，國發會所編製的景氣燈號、同時指標、領先指標也已如實反映了這個現象，日前發布3月景氣，終止了連續15個月的紅燈期（10顆紅燈、5顆黃紅燈），亮出綠燈，雖然綠燈不代表景氣反轉下滑，但也說明長達一年多的景氣熱絡期已告一段落，以國發會的用語是：「景氣擴張力道已經趨緩。」要再出現去年那種高成長，已不太容易。

值得一提的是，當眾多名目指標仍舊連連報佳音之際，國發會所公布的景氣同時指標、領先指標已率先下滑，3月同時指標已連跌四個月，領先指標更連跌五個月，前者累計跌了0.82％，後者累計也跌了1.68％，這兩項統計之所以有先見之明，原因無他，因為他們綜合了實質出口、實質設備進口、實質貨幣供給等許多實質面的數據，所以可以還原實質成長的真相，而提前示警。

年初，政府各部門都認為今年景氣仍將不錯，將在去年高成長的基礎上，繼續虎虎生風，經濟成長的經建目標更上看4.6％，主計總處的預測也上修到4.42％。然而，隨著俄烏開戰、美國升息，加以上海封控，近日世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）已先後調降今年全球貿易成長率，景氣的東風漸息，西風漸起，經濟要虎虎生風並不容易。

總體指標紛然雜陳，有生產面、金融面、貿易面及消費面，而物價貫穿其間，漲跌之間，有收放景氣之能，一旦失控，則將引來摧枯拉朽之禍，其重要可想而知。物價穩定的年代，其影響不大，惟在物價波動的年代，其干擾卻多。以今年第一季出口物價年增率11.5％、躉售物價年增率12.4％看來，研判如今的景氣變化，仍得多看實質面的數據，才能做出比較正確的判斷。