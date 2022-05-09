民眾黨立委蔡壁如母親節發文，說收到台大、和平醫院醫護的「求救信」，告訴她｢醫療崩潰了｣！

台大醫院兩名護理師硬扛100個病人；和平醫院急診室護病比例是1：無限大！護理人員說，｢感染真的不是我們害的」、「你共存、我倒楣，此刻確診才是醫奴的救贖？」

醫院醫護人員人力吃緊，有位藥劑師也被推上陣，她說，整個上午都沒有上廁所、沒有喝到半口水；尿液檢查中的細菌變3+；整天下來一直拱著背、腰都直不起；最受不了的是還要接受病患的謾罵。

台灣新增確診數已成為全球第二高，英國提出警告，台灣面對疫情解封太快，也未及時宣導並且超前部署，反而是邊做邊改、且戰且走，在短短數週內將從每日數百例確診飆升至數萬例，加上快篩劑、口服用藥、病床等都不足的情況下，還選擇鬆綁管制，這不更增快傳染速度，把醫護徹底壓垮不止？

｢白衣天使｣以前是最被推崇、被歌頌的行業，在百業蕭條之中也不怕失業，但看看目前的情況，一位護理人員要面對｢無限多｣的病患，任誰也受不了。光接聽電話的1922都已失守，行政院不會又把念頭動到具有醫藥常識的阿兵哥頭上吧！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※