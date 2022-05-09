圖為民眾在藥局前大排長龍等待購買快篩試劑。（陳俊吉攝）

從9日開始有4縣市非實名制快篩「八大通路」供貨，每劑不超過180元，但限購一劑。雖然每一家西藥房提供的數量不到80盒，但開放通路可說是「聊勝於無」。

經濟部指出，因為是自由市場，售價由製造商與通路商依商業模式協議，就經濟部向製造商了解，將為單劑裝、一劑不超過180元，主要提供民眾急用，才會有限購一劑作法。但透過政府配銷快篩一盒有五劑，每劑只要100元，與之相比，通路銷售非實名制的快篩則形同施捨一劑，一劑價差80元，為何政府不能透過補貼差額與同樣提高至少5劑販售？如果繼續堅持下去，等於告訴民眾要買便宜快篩，請早早乖乖排隊?

至於稍早有立委質疑政府為何不接受楊志良前署長捐贈購自中國的快篩試劑，王美花部長以中國製疑慮而予以婉拒。國台辦又提出協助解決台灣購買快篩試劑的困擾，第一時間陸委會表示，中共是想藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化。

看到經濟部長與陸委會寧可看到嗷嗷待哺的民眾，頂著烈日冒著大雨排隊購買篩劑，就是要以反中意識型態將台灣善良民眾凌虐到底，有這種無良政府，台灣民眾只能自求多福。

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