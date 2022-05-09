台灣快篩之亂在總統蔡英文出手止血後應可暫告一段落，畢竟連不太往來的大陸國台辦都表示願意協助採購，台灣面子還真掛不住。快篩之亂無疑地是庸官誤國，未能超前部署防疫施為，背後一個更嚴重的問題是法治無法制約一隻權力怪獸為所欲為。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，形同「空白授權」的霸王條款，舉凡疫苗等防疫物資的採購、防疫措施的決策全不受監督，防疫大權在握，管你們立委、監委、司法檢調，連調閱會議紀錄也門都沒有。

除非像這次快篩之亂，終於讓蔡總統說重話了，否則庸官哪有自知之明會說「已經下台了就沒有回應了」。「盲測這位庸官」傳聞這庸官想選北北桃市長，不知道此三都市議員們作何感想？沒有霸王條款的保護下，能通過北北桃直轄市長的民意監督嗎？

先請大家忘掉是哪個官員講過的話，否則又捲入只有藍綠、沒有是非的困境。前兩天在野黨踢爆「一家資本額200萬的小吃店轉型的高登環球生醫公司，最後棄標16.5億元快篩劑採購案」新聞事件，庸官說「正常商業活動用這樣隱射性話語，殷實商人也會受不了，這樣不好」「這是政治干預商業」。

「正常商業活動、殷實商人、政治干預商業」這庸官三言兩語全部背書，無視政府採購法的基本法則，連基層公務人員都不至於發生這麼離譜的事情，事後還能大言不慚地護航。假如真選上直轄市長，市府標案何止千件、萬件，這種態度，議員們該怎麼監督呢？

不要忘了，這波疫情毀了多少餐廳、小吃店的生意，庸官擁護這種特權小吃店，怎麼會是正常商業活動？怎麼會是殷實商人？政商掛勾的遮羞布遮也不遮了，難道老百姓只能巴望著等蔡總統干預？

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