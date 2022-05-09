其實誰都知道台海的現狀從兩岸分治以來一直在改變，所以當人們說「維持台海現狀」時，意思是指維持兩岸和平。這種和平是冷戰時美、蘇核武對峙下全球「僵持和平」的一部分。

就意圖來說，不論血洗解放或和平統一，中國大陸一直都想完成「民族大業」；台灣呢，早期老蔣主導的「反攻大陸」時期，意圖也是統一，甚至李登輝起初都成立了國統會與規劃《國統綱領》，只是阿扁、小馬到小英，民意顯示傾向獨立的比例漸漸增加，但也沒展現要馬上付諸實現的強烈意圖。

其實意圖再強也沒用，狗也常吠火車，不是嗎？能力才關鍵。除了台灣與中國大陸之外，維持台海和平的參與者，還有美國，它的意圖才最重要，因為它的能力最強。

擬人化的國家意圖看不見，也摸不著，何況還會改變，美國總統－即使不是胡亂說話的川普－公開說了什麼，我們也不能輕易相信，所以，我們只能觀察其國家作為來推測其意圖是否改變了。

我們觀察到什麼了？直接說：美國的意圖已有所改變了，從維持台海現狀不變，似乎漸漸變成容許一場區域性的衝突發生。

危言聳聽嗎？證據何在？

李登輝1999年卸任前提出「兩國論」，美國柯林頓總統以「一個中國原則」強力降溫；阿扁執政8年提出過「一邊一國」論以及一些推動法理台獨的「擦邊球」行動，傳聞美國小布希總統斥責阿扁是麻煩製造者（Trouble maker）；阿扁的「餘波」盪漾到2008與2012年台灣大選，美國都不支持民進黨，而支持提出「一中各表」的小馬哥，這些都是期望兩岸維持現狀的態度。

2016年，曾經不被美國信任的小英之競選主要政見就是維持兩岸關係的現狀，也順利當選；當然，這是勝選的唯一因素。

然而，2017年1月，川普成為新任美國總統，2018年3月公佈針對中國的《301報告》，被視為對中國的貿易戰宣戰書。同年10月，副總統彭斯在哈德遜智庫發表對中政策演說，不論是否可以視為對中國新冷戰的檄文，都可以視為美國對中國的總體態度改變了。

接著一直到民主黨拜登上任，與之後，美國對台態度也一直在改變，證據是：友台法案，一項接一項立法；對台軍售，開始出現攻擊性武器，台灣沒軍購預算了，還願意提供貸款讓台灣先買再說；來台訪問的政治人物，位階逐步升高，還搭軍機來，前一陣子連美國總統第三順位的眾議院議長Pelosi都差點駕臨寶島。這些都是挑戰中國紅線的作為，中共斥之為「挑釁」，但能反擊的手段不多，只能戰略克制，原因無它，中共還力有未逮－沒把握在與美國正面衝突後取勝。

俄烏戰事今年2月24日爆發後，各種與台海情勢類比的言論大舉出籠，美國政府對於台海維持現狀的意圖是否改變，還不能確定，但是民間學者建議「促成」台灣成為代理人跟大陸打一場有限區域戰爭，以消耗中國國力的建議早已在俄烏戰爭前就出現了。其中有一本書──《拒止戰略》 （The Strategy of Denial）──作者Elbridge Colby是美國防部前副助理部長，他呼籲要協防台灣，但是建議先誘使解放軍攻台，好讓美國取得聯合各國制裁中國的藉口。

精研賽局理論、2006年底也曾訪台對兩岸提出建議的美國政經學者Thomas Shelling曾說：「最成功的戰爭不是一場徹底毁滅對手的戰爭，而可能是一場從未發生過的戰爭」。身在台灣的我們，當然希望台海就算發生戰爭，也是Shelling口中「最成功的那種」，因為戰場會在台灣本島，即使打勝仗，成本必然不低。

小英總統一定也了解人民的期望吧？因為她去年國慶雙十節的演講中還強調「維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變」。

然而，美好的意圖，總是需要足夠的能力才能達成，萬一美國真的產生「片面改變」台海現狀的意圖，台灣有能力阻止嗎？

（作者為資深媒體人）