台灣的快篩亂象搞得民進黨政府方寸大亂，連蔡總統都在民進黨中常會上罵人，顯然問題嚴重。快篩亂象的根本問題出在定位錯誤，現在要亡羊補牢，除非打掉重練，否則光憑著挖東牆補西牆，甚至總統震怒都無濟於事。

快篩試劑是個診斷工具，不是公衛研究產品，具有診斷工具的共同特徵，陽性結果是可信的，因為很少偽陽。陰性結果不太可信，常會因採檢不夠到位，將陽性個案採成陰性，具有較多的偽陰性。所以快篩試劑用在陽性率高的族群，例如有接觸風險的人或有症狀的人，快篩陽絕對等同核酸PCR陽性。當初也就是因為可以取代核酸檢測的價值，快篩試劑可火速獲得通過審核，以舒緩需要大量核酸PCR篩查的壓力。

所以理應將原來該執行PCR篩查的地方，以快篩全面取代。快篩操作簡單，無須特殊防護與特殊地點，絕對能夠紓解PCR人龍塞爆急診的壓力。也因為由醫療院所執行，同樣也賦予了快篩應有的法律位階，可當作確診直接通報，因此而獲得該有的醫療照顧，甚至保險理賠。由於用於有風險與有症狀的人，都屬於政府匡列公費範圍，也理應由政府主動免費提供。

但不知什麼原因，中央疫情指揮中心在引進快篩後竟然將其定位為公共衛生工具，要求普羅大眾購買篩查，因而設計了實名制購買專案。快篩的弱點就是偽陰太多，用於陰性比例甚高的普羅大眾，做出的是大量陰性結果，也創造出大量不可相信的偽陰，反而增加困擾，擴散疫情，是反學理、治絲益棼的行為。

把一個醫療用品設計成人人必須買，必須常常做，肯定造成缺貨。即使全世界的貨都給台灣，仍然會缺貨，也將成為追打民進黨政權禍國殃民的全民動員令。唯一的解決辦法是盡快去除需要快篩才能通行的民間條件，回歸醫療用途才能有效管控。

當大家正在一頭霧水，指揮中心怎會搞出這麼奇怪的快篩定位時，前副總統陳建仁就忍不住跳出來對號入座，反對「快篩視同確診」。這無疑是不打自招，原來整個錯亂政策的影武者就是陳建仁，指揮中心的「五漢們」充其量只是他的「提線木偶」。當看戲的觀眾群情激憤到要翻桌時，木偶為了自保，也會斷線認同了「快篩視同確診」。

指揮中心由「徵用」快篩試劑改成「徵召」快篩進口商，又牛頭不對馬嘴地「動員」到綠友友小吃店。在在都顯示指揮中心濫用疫情動員的職權，合法但不合情理，厚植個人政治資本的企圖昭然若揭。

整個快篩政策從「影武者」的定位錯誤，到「提線木偶」的脫稿演出，想籌措自己的政治資本。整個民進黨的防疫體系幾乎從頭爛到腳。要重塑民眾的信心，以原班人馬對現有政策微調，反而會增加正反兩方的爭執，讓人民感覺在拖延時間，政府沒有誠意改變。目前唯有在政策面或人事上打掉重練，才能根本解決問題，否則只會將墳墓越掘越深。（作者為中華民國防疫學會理事長）