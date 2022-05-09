泰坦尼克號（台譯鐵達尼號）？拜坦尼克號？拜登總統本任期內的前途展望，令人憂慮。

正在德拉瓦州被聯邦大陪審團調查中的總統之子韓特案件，很可能會充分曝露出拜登在擔任副總統任內所涉嫌的家族權錢貪腐情節。目前已經有愈來愈多的證據和報導，顯示出拜登很難再繼續用那一句「兒子韓特的生意我不知情」撇清。

如果貪腐情事查明屬實，其結果，拜登家族與中國、烏克蘭和俄羅斯這3個敏感國家之間涉嫌的醜聞，可能會一件件攤在世人面前。拜登總統本人的涉嫌程度如果明確公開，歷史會研判這是不是二戰以來最嚴重的白宮貪腐醜聞。

最壞的情況會是這樣的。在司法方面，美國聯邦司法部長可能會被迫指派特別檢察官調查拜登總統。目前已披露的證據，具體程度應該早就超過了那件川普被查無實據的所謂「通俄門」。「通俄門」本就是一個政治獵巫事件。後來的「通烏門」也是半斤八兩。但由於國會眾議院目前還在民主黨的控制之下，所以司法部長暫時挺住，按兵不動。

特別檢察官如果被指派，或許韓特及其他家族成員也已經另案一一被聯邦起訴；然後，雪球就會越滾越大。政治後果一旦引爆，拜登不是沒有可能被當初在2020年支撐他上台的民主黨建制團隊逼宮下台。下台的藉口甚至可以說是健康原因。拜登的健康狀態已經是全民話題；民主黨建制一旦倒戈，拜登根本無力抵抗。

照目前情勢看，拜登的政治資本在11月期中選舉之後大有可能全盤耗盡。錯誤的領導、惡化的經濟、低迷的支持度，會使得拜登喪失權力屏障。拜登連任概率低，屆時既然跛鴨，又捲入調查漩渦，對民主黨、對美國人民，他將失去任何留任意義。而屆時參眾兩院又很可能都在共和黨的掌握中。

美國選民正在一齊寫一本書，書名叫做「洩憤的年代：美國2022～2024」。通貨膨脹，物價齊飛，工資追趕不上通膨，光這一件事便打擊到至少6成選民，已經足以在此時此刻將民主黨的支持度拉低到40%，將共和黨提高到50%。何況應該還有其他種種慘不忍睹的拜登政策後果，預料會一一發作。

接下去幾個月，白宮一籌莫展，只有祭上內閣人頭並且大肆炒作最高法院推翻墮胎判例等民粹議題。根據形勢研判，11月的美國選民投票行為，一言以蔽之是通膨和墮胎兩大議題的對決。民意權威判斷，除非奇蹟出現，民主黨必敗。

拜登如果被逼宮下台，原來便不堪當大任的賀錦麗副總統僥倖接位，實力單薄。預期她在2024年取得黨提名競選下任總統的概率幾近於零，所以白宮還是跛鴨。基於通膨颶風與衰退暴雨可能在明年雙雙肆虐美利堅，民主黨激進左派過去15個月種種亂政所導致的全美災難，後遺症預料很有機會延續到2024大選。

果然如此，則在這政治經濟內外交困的嚴峻不安定期，白宮勢必將陷於空前弱勢，而國際舞台覬覦者新仇舊恨蠢蠢欲動。台灣現政府，乃至於世界各國，可以預見到必須面臨額外的外交和戰略壓力。台灣的挑戰將會不小。

至於上述最壞的情況會不會發生？似乎取決於「拜坦尼克號」這艘問題巨輪的槓桿操作功夫。（作者為美國律師、法學博士）