美國第一夫人吉兒．拜登在母親節當天無預警訪問烏克蘭靠近斯洛伐克邊界處，並與烏克蘭總統澤倫斯基夫人歐倫娜會面，表達對烏克蘭的支持。吉兒告訴歐倫娜：「我想在母親節這天來。很重要的是向烏克蘭人展示，戰爭很殘酷，必須停止，美國人站在烏克蘭人這一邊。」

的確!戰爭很殘酷，必須停止，且必須馬上停止！可是，終止俄烏戰爭，拜登的影響力遠勝於世界上任何名流與政治人物。吉兒．拜登果真慈悲為懷，只須枕邊細語，反覆叮嚀拜登出面調停俄烏衝突，何需捨近求遠，千里迢迢地跑到烏克蘭斯洛伐克邊界來作秀？莫非，2020年總統大選時，候選人對大企業已有承諾？莫非，美國軍火工業的利益，遠較烏克蘭的和平與母親的悲泣更為重要？

拜登並非沒有出馬調解俄烏停火的機會。3月底，拜登飛赴布魯塞爾出席北約、G7和歐盟峰會，旋風拜訪波蘭烏克蘭邊界，抱起女孩，深情說道「我想送她回家」，並痛斥普丁為屠夫。拜登果真有心締造和平，當時何以止步波蘭，不敢踏進基輔半步？筆者當時撰文，譏諷拜登應該抱著女孩，率領國際媒體，勇敢前進基輔。不知吉兒母親節前進烏克蘭，能否稍事彌補拜登的失分？

再仔細想想，美國第一夫人一舉一動，哪裏不是經過幕僚仔細算計的呢？同樣是3月底，哈佛大學民調顯示，如果2024總統大選現在就投票，無論拜登還是賀錦麗出馬，川普都將贏得選舉。蓋洛普的民調也顯示，期中選舉即將來臨，拜登的支持率平均只有40%上下，持續低迷，對民主黨肯定是個壞消息！就不知吉兒親訪烏克蘭能否挽回拜登和民主黨的頹勢？

吉兒對歐倫娜說，美國人站在烏克蘭人這邊。聽起來，總覺有些「貓哭耗子假慈悲」的味道。

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