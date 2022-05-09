快篩嚴重不足，矛盾的是前衛生署長楊志良準備進口一千萬劑大陸製快篩捐贈，又被政府打槍。食藥署說大陸快篩還要送國貿局申請，衛福部長陳時中解釋：「只要是對岸製造產品，經濟部都會進行評估，包括托拉斯等層面，衡量是否對市場造成影響。」

有陳時中的解釋，才能理解為什麼經濟部長王美花一再強調：「非常便宜的快篩劑，產地都來自中國大陸」。如果大陸快篩「太便宜」，那就沒人會買其他廠商的快篩劑，形成托拉斯，「對市場造成影響」。

在這個兵荒馬亂，排隊買快篩已成全民運動的時刻，民進黨政府還在擔心「大陸快篩太便宜，其他廠商賺不到錢」，這應該說讓人好感動，還是想對政府罵三字經？

中國大陸早已是世界工廠，原就以成本低廉著稱，但所生產的快篩劑為歐美政府認可，品質也差不到哪去。去年大陸出口110億美元的快篩劑，一半以上銷往歐盟，美國逾4.2億美元；現在大陸已有三家快篩製造商取得美國FDA緊急許可（EUA），「九安醫療」更在今年2月獲得美國政府3.54億人份，17.75億美元訂單。

美國拜登總統靠著大陸快篩劑滿足防疫需求，民進黨卻對大陸快篩劑挑三揀四，一副便宜貨不可靠的姿態，這當然又是政治，又是2020年推掉上海復星BNT疫苗的那一套。

快篩劑短缺已經讓地方群情激憤，甚至連民進黨籍的基隆市長林右昌都公開跟陳時中嗆聲；陳時中說「地方可以自行進口」，基隆市府打臉回應：「地方政府自行購買的管道『有行無市』、買不到，這才是第一線的狀況。」

因此說到底，台灣現在的快篩亂象就是「患寡」而非「患不均」，包括台北市府刪除28億元防疫採購預算，都是假議題。柯文哲把預算刪除推給議會被罵是活該，但無論台北市有或沒有這28億元預算，都已無法買到快篩，或者說頂多是跟中央、民間店家搶貨源，台灣的快篩總量還是一樣。

全世界都在缺快篩，既要壓低價格，又要保證數量、維持品質，就不可能排除「世界工廠」中國大陸製造的快篩劑。唯有民進黨政府從源頭給予大陸製快篩劑EUA，再由地方政府或民間自行進口，才能真正解套。

2020年民進黨推掉大陸代理的BNT疫苗，結果導致去年疫苗不足、疫情破口、三級警戒，最後還是由民間緊急向大陸採購1500萬劑BNT疫苗，才補上了疫苗需求；現在街頭排隊買快篩的場景，好像去年的歷史重演。

陳時中擔任疫情指揮中心指揮官二年多，有苦勞更有功勞，但政治壓力左右決策的也不在少數。現在陳時中的光環已在褪色，一個被造神的政治人物要走下神壇，是非常殘酷的。

民進黨已在設立「防火牆」，不只是林右昌公然唱反調，還「傳出」蔡英文總統震怒「不要堅持實名制」，請問誰能「傳出」，誰敢「傳出」？前副總統陳建仁更是時時發表見解，要提醒外界「民進黨真正的防疫神山是我本人」，這都是要切割的前兆，相信陳時中也是點滴在心頭。

而更根本的是，台灣人民真的要為了所謂「抗中保台」，繼續自虐下去嗎？民進黨都不擔心台灣對大陸出口依存度達到42.3%了，難道進口大陸的防疫物資，會更為嚴重？

（作者為政治幕僚）

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