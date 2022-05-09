檢察官陳隆翔在偵辦民進黨前立委段宜康的「吞曲棍球」案件時，因為根據事實而沒有做出讓段宜康和民進黨滿意的處分，緊接著，一審、二審、三審和再審的法院判決中，法官做出的判決也與陳隆翔無異，導致段宜康必須賠償甚至實踐他「吞曲棍球」的宣示。於是，陳隆翔成為綠營的眾矢之的，遭到政治追殺。

首先，要做出正義的決斷，對一位前途可期的年輕檢察官而言，無疑是一大糾結。究竟是要奉承上意、昧著良心做出對段宜康有利的處分，還是要堅持依據事實地做出公平正義的處分？顯然，陳隆翔選擇了捍衛公平正義、維護司法與自己的尊嚴，但面對的可能是自己的升遷無望。

早在2019年，監察委員高涌誠便撂下狠話，「曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾！」但這項對陳隆翔的彈劾，卻被堅守正義的職務法庭駁回而失敗。孰料，3年後，高涌誠再度針對「曲棍球案」彈劾陳隆翔，一副不將陳隆翔「打入天牢」不肯罷休的態勢。而這回卻激起了檢察團體「劍青檢改」的強烈譴責。

高涌誠這般強權打壓正義的情節，已不是影視劇中的橋段，而是真實上演在以民主自由為傲的台灣，然這並非始自今日。觀諸過往，諸多處分與判決中明顯的雙標，諸如民進黨高官或子女酒駕、吸毒和運毒卻毫無制裁來看，無怪乎，「辦藍不辦綠」已成為嘲諷司法的常態。

但近來，司法界開始出現迥異於上述觀感的現象，在有政治爭議的案例中，不少司法官根據事實與公平正義做出處分與判決，而非一味迎合執政黨的雙重標準。這對民眾和司法而言固然可喜，但對藉由司法打壓異己的民進黨政府而言，卻是偌大的警訊。劍青檢改便直言，「監委為了護航政治勢力，公然追殺、報復承辦個案的基層檢察官，難道監察院是想殺雞儆猴，讓全國檢察官噤若寒蟬，對政治正確的權貴違法亂紀之事縮手裝死，服膺新興政治權貴嗎？」

2020年初，高涌誠即在媒體上大放闕詞表示：「約詢法官是常有的事情，我每個月都在約」，如今一而再地追殺陳隆翔檢察官實不足為奇，更徹底凸顯出民進黨政府不僅透過司法追殺在野黨人士、迫害第四權、威嚇人民的惡質，現在更透過監察院，追殺不聽話的司法人。

2019年，監委陳師孟侵害司法公正獨立的惡行，激起了全台各地超過8成，共1689位法官參與捍衛審判獨立的連署，另外還有檢察官495位、律師50位、法律學者4位，總計2247位法律人加入連署。發起連署的中華民國法官協會呼籲陳師孟「謹言慎行、自律自重」，但顯然這些呼籲都被民進黨和監委們置若罔聞。如今高涌誠再度掄起追殺司法人的大刀，激起劍青檢改發聲怒斥，其他的司法人呢？

眼下，「政治追殺司法」的高壓已籠罩在每一位司法人頭頂上，所有的司法人，都面臨著該如何抉擇的處境，是屈從權威還是像陳隆翔一樣捍衛公平正義？（作者為自由撰稿者）