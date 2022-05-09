疫情升溫，監察院不敢觸碰防疫疏失，卻就同一案件二次彈劾「曲棍球案」的陳隆翔檢察官，公信力再破下限。監察權本應是苦口的良藥，現在的監察院卻是民進黨政權的嗎啡，讓病更入膏肓。

打擊檢察官 用盡全力

2014年的「曲棍球案」，陳隆翔檢察官對於林滄敏的不起訴處分，導致段宜康成為「吞曲棍球」的笑柄，監察院為了段宜康的面子，由高涌誠等監委提案彈劾陳隆翔，被司法院職務法庭判決不受懲戒確定，這已經證明監察院挾怨報復。

沒想到監察院竟然濫用公權力，對同一案件彈劾第二次，不僅違反「一事不再理」原則，也違背監察院伸張公理正義的法則，這已經無關結果，而純粹是要用威權打擊不合己意的檢察官。中華民國的檢察官們是會因此憤怒反抗，或者畏懼屈服，決定了台灣民主的下一步。

英系監察院整治異己時是大老虎，但遇到防疫疏失則變成小貓咪。去年三級警戒，傳出監委「擬」約詢中央疫情指揮中心指揮官陳時中，行政院長蘇貞昌直斥「在這種時候反過來苛責陳時中、苛責防疫團隊，相當不厚道、非常不公平」，嚇得查案監委趕緊出面否認，並表示監察權是「事後權」，要等到疫情結束後，才會完整調查。真不知道御史大夫的風骨在哪裡？

這位監委言下之意，疫情一天沒有結束，就一天不敢進行調查，把監察權自我閹割到如此地步，像個唯唯諾諾的小奴僕。一個欠缺內部制衡的政權，小錯必然會累積成大錯，最後搞到天怒人怨。對比今天的防疫亂象，只能說是不幸言中。

防疫初期的順遂造就了指揮官陳時中的光環，也養成其自滿心態；陳時中覺得自己有條件「賭大一點」，既鞏固防疫又扶植本土疫苗廠商，還能鬆綁邊境，於是2020年推掉東洋代理3000萬劑BNT疫苗，2021年又放寬「3+11」限制。

結果卻是，陳時中賭輸了，這兩項錯誤的決定造就去年的疫情破口、三級警戒，843位確診者死亡，全年總死亡人數增加1萬576人。這個教訓沒有讓陳時中痛定思痛，類似的僥倖心理還是反映在當前的快篩劑不足、醫護過勞、病床不夠等等情形；連外媒都看得很清楚，「台灣政府對於與病毒共存沒有完善的計畫與準備，反而是邊做邊改方針、且戰且走的感覺」，並警告「台灣正面臨垂直感染軌跡的可怕前景，今年夏季前恐引爆前所未見的死亡率。」

事實證明，防疫無法僥倖，在其他國家已準備要回復正常生活時，台灣才要重演他們兩年前的劇情。為什麼指揮中心已經看到Omicron升溫的風險，卻不知道要提前採購快篩劑與藥物？因為沒有監督的壓力，立法院在野黨人單勢孤，難敵多數暴力，形同狗吠火車，監察院毫無作為尤其失職。

防疫藏貓膩 裝沒看見

而即便國難當前，一間資本額200萬元，負責人有詐欺歷史的高登生醫卻能夠得到指揮中心16億元的訂單；立委質疑「為什麼不透過總代理商」，陳時中振振有詞回答：「難道只能給總代理商賺錢，台灣的廠商不能賺？」陳時中根本搞不清楚狀況，多一手經銷就會多一手的成本，指揮中心不直接找總代理，反而堅持要「給台廠多賺一手」，違背商場慣例。

更巧合的是，這些擁有快篩劑投標資格的廠商又與民進黨有緊密的人脈連結，台灣羅氏的經銷商代理人是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥；高登生醫實際金主的弟弟是民進黨團總召柯建銘的顧問；這當然會讓民眾覺得瓜田李下，疫情都兵荒馬亂了，陳時中還寧願被多賺一手，也要讓綠友友們賺錢，目的何在？

從疫苗採購到快篩劑招標貓膩重重，凡此種種質疑，沒有一個中立的、受信任的單位肯主動調查，怎可能水落石出？但現在的台灣，從檢察總長邢泰釗到監察院再到NCC，所有本應獨立的機關一片綠油油，民眾要如何相信政府、期待政治清明？

無庸置疑，監察院是綠的，但既然綠，就更應該當民進黨政權的防腐劑，才真正符合全民的利益。光靠提名李鴻鈞出任副院長，掩蓋不了綠色的本質，更挽救不了監察院的公信力。監委們不能閉著眼睛，完全看不到人民的真實處境，看不到20歲孕婦母嬰雙亡，看不到2歲童等不到救護車過世，看不到6個月嬰兒在急診室1個多小時等不到醫師。完全不能回應民眾悲苦與怨氣的監察院，反而助紂為虐，打擊司法正義。這樣的監察院此時不關門，更待何時？