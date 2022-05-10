2018年5月下旬漢光演習期間，中華民國航空特戰指揮部一名傘兵，在演訓時自1300英尺的高空跳傘，不料因主傘和副傘同時開傘不全，於26秒內迅速著地，這名年輕的傘兵弟兄雖幸運地撿回一命，但是因為是由高空直接墜地而身負重傷。數年來經過長期的復健和他個人堅強的意志，現在已經可以藉「外骨骼輔助器材」練習走路。而經由這次意外事件的發生，當年仍位於屏東市大武營區的空降傘訓中心也又搬上了新聞頭版的內容之中 。

回顧八年抗日戰爭末期，在美軍顧問的協助之下，中華民國的傘兵部隊始建於中國西南之地，當時名為陸軍突擊總隊。國民政府遷台後，國軍在屏東陸軍大武營區建立了傘訓中心。而當年蔣中正總統心心念念「反攻大陸」的冷戰時期，他老人家也多次親訪大武營區訓示，並賜名「武漢部隊」給空降傘兵部隊，據說是訓勉傘兵弟兄效仿1911年辛亥革命「武昌起義」革命黨人的精神，期能為「復國大業」打第一仗， 建第一功。

傘訓著名的大武營區占地23.65公頃，其中51%屬於屏東縣政府。（林和生攝）

陸軍屏東大武營區，簡稱大武營，坐落於聯絡高雄和屏東之間的南北交通要衝台一線公路旁，離屏東市區不遠。朝北兩公里許就是空軍第六運輸反潛混合聯隊（又名439聯隊，取其4、3、9之和的尾數為6）所在的屏東空軍基地，這可是空軍運輸機的大本營。另外從大武營沿屏鵝公路南行約20公里，邊上還有個潮州跳傘訓練場，這建構了一個完整的空降部隊作戰訓練網路。而大武營的成立宗旨和所屬設備，是作為在地面上提供跳傘所需的模擬練習，是傘兵健兒們在青天上實際跳出飛機機艙之前，如同「蹲馬步」般不可或缺的基礎訓練。

我們小時候住在屏東市。當搭車前往高雄時，大武營為必經之處。除了大武營的大門及正面圍牆沿著馬路，另一側與空軍眷村和鶴聲國民小學接壤外，營區周遭全是農田。雖然基地的圍牆已經很高，但是由外側觀之，約6、7層高的跳傘塔還是巍然聳立，引人注目。尤其身為小小軍事迷的弟弟和我，經年來目睹傘兵部隊首先換裝美造M-16型自動步槍（或者是仿製的國造六五式自動步槍），尚優先配發迷彩戰鬥軍服，這都見證了傘兵部隊在陸軍單位中天之驕子的地位。

當我就讀小學六年級時，母校合唱團榮獲台灣南部7縣市優等獎，我忝為團員之一，方有幸一同隨團受邀前往大武營區勞軍獻唱。猶記得當日下午5、6時許，我們合唱團成員在母校門口集合，一輛有別於日系車種的美制黑色大客車（如同美國的校車一般），車頭頂端顯示屏上有「武漢」二字的陸軍所屬交通車，很帥氣地把我們一行送進了大武營區，這是我迄今唯一入內參觀的機會。還記憶猶新的是營區內的壕溝和散兵坑散布各處，樹木扶疏。雖然景仰已久的跳傘塔距離我們下車之處還有數百公尺之遙，但能進入軍營內開開眼界也不虛此行了。

隨著屏東市區逐年的發展，大武營的周邊後來都建起了多層的公寓房， 跳傘塔也隱身在鋼筋水泥叢林之後，雖然我們這些識途老馬還能辨識出它的方位和窺見其塔頂，但早就不若當年鶴立雞群的挺拔威武了。且屏東縣政府為了擴大屏東市的腹地，傘訓中心的絕大部分已於2021年9月搬遷到新建的大聖西營區。這座訓練過一批又一批無數傘兵健兒的陸軍大武營，將來也只能在照片和記憶中相逢了。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】