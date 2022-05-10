八年抗戰是中華民國最艱苦也是最光榮的年代，抗戰期間，台灣人民雖然被日本殖民統治，仍有許多台籍菁英志士前仆後繼投身戰線。其中，尤以出生新竹客家庄的青年鄒洪，千里迢迢從日據台灣奔赴故國河山，矢志從軍報國，在長沙大捷、粵桂戰區留下不朽勳章，可惜英年早逝，但他卻是近代史上第一位升到陸軍二級上將的台灣人。

鄒洪（1897年－1945年），字若虛，新竹縣芎林鄉鹿寮坑人，客家人，出生於台灣割讓日本的第3年，當時台灣民眾心向中國，鄒洪的父親鄒石生凜於民族大義，毅然參加過抗日義軍，但最終孤立無援、無以為繼，自此退隱農作，不過，鄒石生身教言教子女們「毋忘國恥」，講述岳飛、文天祥、鄭成功等民族英雄故事，讓鄒洪自小就富有民族意識，萌生反異族殖民統治思維。

鄒洪有位兄長鄒薌谿，年長鄒洪9歲，在日本大阪工業專門學校求學，在回台灣探望父母之際，發現他這位四弟鄒洪資質聰穎過人，向家人力薦鄒洪跟他一同到日本讀書，於是鄒洪在竹東國民學校畢業後，轉赴日本求學，這也讓鄒洪奠定日文基礎，不過，鄒洪終究厭惡日本對台灣留學生那份殖民者的高傲心態，他再潛赴上海，就讀江蘇省第五中學，由於時值中華民國創建，軍閥割據政局動盪，鄒洪22歲那年決定投筆從戎，考進保定軍官學校第八期炮兵科，與陳誠、羅卓英、古鼎華、周至柔等一起當同期同學，畢業後隨即展開國民革命的軍旅生涯。

鄒洪從陸軍第二師基層的排長、連長做起，1924年出任第四師參謀，參加國民革命軍的北伐統一，在長衡、南溥、武漢、邸城、臨穎等諸戰役屢建奇功，展現他的卓越軍事才能，依序擢升為營長、團附、團長、參謀長。1939年10月，時值抗戰初期，鄒洪擔任新編第二軍軍長，守備廣東省西江、北江、英德、翁源等地抵禦敵寇。又在廣東省蘆苞、四邑之役大挫日軍，以劣勢軍事裝備，收復英德、清遠，守住幾百里防線，蔣中正特頒「堅苦卓絕」獎牌肯定鄒洪。

1932年台籍將領鄒洪擔任四三師副師長驍勇善戰，蔣中正發電文給陳誠請鄒洪來南京會晤。（圖片來源：國史館／圖文：莊秉漢）

1941年2月5日。日本海軍大將大角岑生準備赴海南島就任南太平洋艦隊司令官，因飛機引擎發生故障，折返珠江口西岸途中，被廣東游擊部隊以密集機槍火力掃射。大角岑生座機在槍林彈雨中墜落黃楊山，當場喪命。鄒洪從飛機殘骸搜出日軍的機密文件，因為他年少時在日本求學好幾年，對於日文熟悉，鄒洪從機密文件中判讀日本預計大舉南進，將全面發動太平洋戰爭。

鄒洪將此機密情報上呈軍委會，國民政府轉給美國，可惜，美國政府當時認為中華民國沒有能力蒐集高階軍事情報，所以對國民政府提供的情報不當一回事，萬萬沒想到，1941年12月7日發生日本偷襲珍珠港事件，美方損失慘重，經過慘痛教訓後，美國對我國政府提供的軍事情報，才改變輕蔑態度、另眼相待。

1941年9月底，日本阿南惟幾第十一軍，想要打通粵漢鐵路之南北走廊，急攻長沙，鄒洪軍長奉第九戰區薛岳上將（鄒洪的保定軍校學長）之令馳援友軍，率軍部自廣東北上湖南，與敵軍大戰於株州，果然所向披靡擊潰日本第三師團，立下戰功，此次勝利史稱「第二次長沙大捷」，鄒洪便留守兼任長沙警備司令，他料敵會再犯長沙，積極構築防禦工事，不到一個月完成戰守工事，日軍果然進犯長沙，被國軍大破痛殲，是為「第三次長沙大捷」，這三次長沙大捷，致勝的關鍵之一在於堅強的工事，國軍陣地屹然不動，敵軍攻勢受挫，敵軍被國軍包圍之時。又無法突圍，終成甕中之驚，而長沙堅強的工事都是經過鄒洪軍長籌畫所部之努力。

「長沙三次大捷」對艱苦抗戰的國人無比鼓舞振奮，蔣中正委員長親自到湖南衡山召開軍事會議，嘉勉會戰有功將領，蔣委員長見到鄒洪軍長，對這位台籍將領頻頻稱許，關心他新竹家鄉家人的情況，其實，這不是蔣中正第一次和鄒洪會面，早在1932年鄒洪擔任四三師副師長時驍勇善戰，蔣即發電文要鄒洪來南京會晤，可見蔣近十年間對鄒洪栽培器重，此次長沙大捷，認為他足堪重任，擢升鄒洪為第35集團軍中將副總司令、頒授四等雲麾勳章。抗戰時期，集團軍是相當高的軍事編制單位，下轄軍團、軍、甚至直轄獨立師，鄒洪將軍能榮任集團軍副總司令，這是他畢生軍旅生涯莫大的殊榮，也是八年抗戰唯一一位台灣人的陸軍中將。

1945年1月，鄒洪任命為粵桂邊區總指揮，駐防位處於窮山萬嶺之中，糧餉缺乏，地勢環境格外艱難，但仍與官兵同甘共苦，士氣高昂，在韶關之戰，設重兵伏擊，激戰三晝夜，日軍傷亡慘重敗走，這時是抗戰後期，同盟國在歐洲勝局已定，日軍在亞洲戰場不過強弩之末，仍做困獸之鬥，日軍不死心，又意圖攻占廣東曲江流域，此時烽火漫天，人心震動，當地居民流離失所，鄒洪將軍下令部隊緊急安置流民，提供收容救濟，穩定地方金融秩序，鄒洪仁義之師馳援得宜，有如三國演義曹操領兵南下，劉備帶領十幾萬名老百姓向江陵撤走，不肯遺棄民眾。戰後曲江人民誇讚鄒洪比喻成當今劉備，深獲民眾擁戴與敬重。

鄒洪將軍20餘年戎馬倥傯，導致積勞成疾，鄒洪病危之時，仍心心念念廣東戰局與民眾安危，勉勵部屬一心一德，共濟艱危，撐過抗戰最後關頭，他卻從未談及家事，治軍操守清廉，同僚對鄒洪將軍的一言一行，深感三國諸葛孔明在五丈原「鞠躬盡瘁，死而後已」的風範，1945年4月16日不幸驟逝，享年49歲，後葬於廣東省陽山縣城郊。同年8月抗戰勝利後，國民政府明令褒揚，追晉他為陸軍二級上將軍銜，可惜一代台籍名將未能親眼目睹日本戰敗投降、台灣光復之日，費志而終。

1954年5月，蔣中正總統在新竹中山公園（今為新竹市動物園，後來經鄒氏宗親授意遷於新竹孔廟旁公園現址）飭建「鄒洪上將紀念碑」，親頒「忠勇聿昭」輓辭，並由考試院副院長賈景德先生題字碑，鄒洪的保定軍校兩位同期同學，一位是陳誠副總統題「勳勞永念」，另一位同學羅卓英上將撰述生平，可謂對鄒洪備極榮耀，一代台籍名將忠靈終得魂歸家鄉故土。

1954年5月，蔣中正總統在新竹中山公園飭建「鄒洪上將紀念碑」，一代台籍名將忠靈終得魂歸家鄉故土。

有學者說，如果鄒洪上將多活幾年，以蔣中正對鄒洪的信任程度，台灣光復後的首位台灣行政長官不會是陳儀，應該會派任鄒洪將軍，因為鄒洪的台灣人背景，二二八事件就不可能會發生，但這也是「事後諸葛」的說法。

只是很可惜，現今教育部為全面貫徹民進黨政府意志，大張旗鼓去中國化，在國中小學歷史課綱中徹底淡化中國大陸史的影響，教材上切斷中國大陸與台灣的情感連結，自然不會有太多台灣人認識鄒洪將軍，甚至鄒洪上將的新竹芎林老家，現在僅是身處山間幽徑的鄒氏宗祠，幾乎沒有得到地方政府任何資源宣傳，不見建立鄉土教育中心，讓學生來學習他的保家衛國情操。

鄒洪上將故居位於新竹縣芎林鄉鹿寮坑，現已修繕整建為鄒氏宗祠。（圖文：莊秉漢）

鄒洪上將故居位於新竹縣芎林鄉鹿寮坑，現已修繕整建為鄒氏宗祠。（圖文：莊秉漢）

不過，鄒洪將軍確實是台灣人投身國軍對日抗戰的表率，帶兵打戰絲毫不遜於黃埔將領，歷史應該要記住鄒洪將軍，因為二戰時期，台灣人除了被大日本帝國招募、徵召充任日籍台灣軍伕外，還有像鄒洪這等台灣青年人，反其道而行，選擇越過黑水溝，奔赴大陸唐山，為自己的故國、為了自己的信仰不惜捨命奮戰。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）