鄭伊健這些年去哪了？

他的電影基本上就停留在2018年在大陸上映的《黃金兄弟》和《三國殺 幻》。

他最近在大陸的工作，也就是在2018年前後拍攝的《最燦爛的我們》。

五月六日深夜十一點半，蔡凡熙（右前）與婁峻碩（左後）騎乘機車，在台北市內湖區的街道上進行《百萬人推理》的拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

掐指一算，伊麵的2019和2020幾乎都是偏向於家庭的，2021年才開始恢復比較多的工作，拍了兩部港片，一部是《深宵躲避球》，一部是和任賢齊主演的《洗碗天團》。

進入2022年，4月就瘋傳《華燈初上》的製作單位邀請鄭伊健到台灣拍劇。5月5日《華燈》的製作公司百聿數碼正式公佈了新劇《百萬人推理》的卡司和開拍消息，宣佈鄭伊健為該劇的領銜主演。

開機儀式主演曝光，從左到右依次為：李李仁、婁峻碩、鄭伊健、李霈瑜、陳姘霏，還有沒有在開機儀式的王柏傑。製作方找來目前台灣超實力與人氣兼備的陣容，來搭配亞洲巨星伊麵了。

該劇由特效動畫製作出身的蘇文聖（蘇三毛）編導，他也是台片《有五個姐姐的我就注定要單身了啊！！》的導演。據說鄭伊健看過他寫的劇本之後，馬上就答應演出了，這是伊麵第一次很長時間在台灣拍戲。

坐在機車後座的演員手上拿著煙火，似乎要上演互射戲碼。（圖／本刊攝影組）

參與演出的眾多演員，因為是跟鄭伊健演戲，紛紛用「美夢成真」「心花怒放」來形容自己的心情。

《百萬人推理》是一部懸疑推理劇，講的是鄭伊健和婁峻碩、李霈瑜一起偵查「網紅連續殺人事件」，並借由網絡上百萬人的推理破案的故事。

主演當中，婁峻碩是男子團體五堅情和說唱團體CHING G SQUAD成員，也是新銳演員，他主演的《我吃了那男孩一整年的早餐》是今年年初台灣電影市場的一匹票房黑馬。

李李仁是台灣資深男演員，但其實比鄭伊健要小七歲，他說跟伊麵拍第一個鏡頭，竟然心中小鹿一直怦怦跳。李李仁在百聿製作的《華燈初上》中客串的彪哥，雖然戲份很少，但被大讚演得太好太逼真。

李李仁(右起)、鄭伊健、李霈瑜合作愉快。（百聿數碼提供） (1)

不過李嫂陶晶瑩之後在社交平台「控訴」婁峻碩可能高興過頭，不小心用香把李李仁的外套燒了一個洞洞，並開玩笑說要婁峻碩寫首歌來賠。

李霈瑜（大霈）是旅行節目主持人出身，近年轉型演員頗受好評。《消失的情人節》讓她入圍多個影后，去年的電視劇《大債時代》也是好評如潮。今年她和許瑋甯、溫貞菱等合作《她和她的她》也可能會播出。

憑借《無聲》獲得GH獎最佳新演員的陳姘霏，獲獎後戲約不斷，她最新的作品是出演了侯孝賢監製的《良辰吉時》。

而在《華燈初上》中有超尺度戲份的王柏傑，也會在《百萬人推理》中有重要角色。

拍戲中間空檔蔡凡熙稍作休息。（圖／本刊攝影組）

《百萬人推理》計劃在2023年初播出。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）